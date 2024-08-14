رغم محاولات “إيباك” الإطاحة بها.. إلهان عمر تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للكونغرس الأمريكي

حصلت النائبة الأمريكية إلهان عمر على ترشيح الحزب الديمقراطي لولاية رابعة، أمس الثلاثاء، على الرغم من محاولات لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) الإطاحة بها عبر دعم منافسها، وذلك لموقفها الداعم لفلسطين وغزة في الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وشكل فوز إلهان انتصارا للتقدميين بعد خسارة اثنين من زملائها فيما يعرف بمجموعة (سكواد) في الانتخابات التمهيدية للحزب.

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وتغلبت إلهان على عضو مجلس مدينة مينيابوليس السابق، دون سامويلز، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة الخامسة بولاية مينيسوتا.

وبعد إعلان نتائج 216 من أصل 217 دائرة انتخابية، تتقدم إلهان على سامويلز بنسبة 56.2% مقابل 42.9%.

ومن المتوقع أن تفوز النائبة عن ولاية مينيسوتا بسهولة في انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهي واحدة من 4 نساء تقدميات أسسن مجموعة (سكواد) بعد انتخابهن عام 2018.

الفوز رغم محاولات “إيباك”

وخسر العضوان في سكواد النائبان جمال بومان عن نيويورك وكوري بوش عن ميزوري في الانتخابات التمهيدية لحزبهما خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ واجها منافسين حصلوا على دعم كبير من إيباك.

وعارض كل من بومان وبوش وإلهان عمر دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل في حربها على غزة.

وعقب الفوز، كتبت إلهان في تدوينة لها عبر منصة إكس “سنواصل النضال من أجل عالم أكثر عدلًا، وعملنا لم ينتهِ بعد، من حماية الرعاية الصحية إلى إصلاح المحكمة العليا وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة ومكافحة أزمة المناخ.

وتابعت “الليلة خسرت المصالح الخاصة وفازت حركتنا، وألتزم ببذل كل ما في وسعي لضمان انتخاب كامالا هاريس وتيم والز في نوفمبر”.

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I am honored that my community voted to *send me back to Congress*. Tonight’s victory shows that the Fifth District believes in the collective values we are fighting for in Washington. pic.twitter.com/DwcRVI55fQ — Ilhan Omar (@IlhanMN) August 14, 2024

إلهان تتقدم

وعلى الأرجح كان لحملة جمع التبرعات القوية التي دشتنها إلهان دور كبير في فوزها.

وجمعت 6.8 ملايين دولار منذ انتخابات عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من مثليْ ما تجمعه عادة حملة إعادة انتخاب أي عضو بمجلس النواب ويتخطى بكثير مبلغ 1.4 مليون دولار الذي جمعه سامويلز، وَفق إفصاحات الحملة الاتحادية.

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الاهتمام بالمهاجرين

إلهان التي وصلت إلى الولايات المتحدة كلاجئة من الصومال، تصف سياساتها بأنها “ذات رؤية وجريئة ومؤثرة” وتقول إنها تمكّنت من تخصيص ملايين الدولارات من الأموال الاتحادية للتنمية المجتمعية في منطقتها.

وتضيف أنها تولى اهتمامًا كبيرًا لأعداد المهاجرين الكبيرة في منطقتها في إطار التحقيق فيما إذا كانت البنوك الكبرى تمارس التمييز ضد الأمريكيين المسلمين.

وواجهت انتقادات بسبب تصريحات وُصفت بأنها “معادية للسامية”، وصوّت الجمهوريون في مجلس النواب العام الماضي على إقصائها من لجنة الشؤون الخارجية بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يعود لعام 2019 قالت فيه إن أنصار إسرائيل دافعهم المال وليس المبادئ، واعتذرت عن هذا المنشور.

أما سامويلز المولود في جاميكا، وهو مطوّر ألعاب سابق ورئيس منظمة غير ربحية، فقد روّج لنفسه على أنه بديل ذو أسلوب عملي قائلًا إنه يتفق مع العديد من مواقف إلهان عمر السياسية، لكنه يختلف معها فيما أسماه “أسلوبها الحاكم المثير للانقسام”.

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