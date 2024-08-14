شاهد: لحظة إجلاء 4 جنود إسرائيليين مصابين بعد انفجار عبوة في طوباس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 4 جنود بجروح مختلفة، الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة خلال عملية عسكرية بمدينة طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن جنديين أصيبا بجروح متوسطة، فيما أُصيب آخران بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة بمركبة مدرعة في طوباس.

وأظهرت مشاهد متداولة، لحظة إجلاء جيش الاحتلال لجرحاه بالمروحية.

وأطلق جيش الاحتلال، في وقت مبكر الأربعاء، عملية “أمنية” في منطقة طوباس وطمون، وزعم أنه عثر على أسلحة وصادرها، كما نشر مشاهد توثق اغتيال فلسطينيين عبر مسيّرة، وادعى في وقت لاحق أنه اغتال 4 فلسطينيين “مسلحين” بينهم قيادي في مدينة طوباس.

من جانبها، تبنت سرايا القدس-الضفة الغربية تدمير الآلية، كما أعلنوا عن تفجير آلية أخرى، وقالت في بيان “دمّرت قواتنا في سرايا القدس كتيبة طوباس آلية عسكرية لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة عند وادي تياسير وأردت من فيها بين قتيلٍ وجريح وأعطبت الآلية وأخرجتها عن الخدمة، واغتنم مقاتلونا بعض الأشياء الشخصية التي كان يحملها الجنود القتلى”.

وأضافت “فجرت قواتنا عبوة ناسفة على شارع الثغرة وأعطبت آليةً عسكريةً أخرى وأصابت من فيها”.

وصباح اليوم، استشهد 5 فلسطينيين جراء اقتحام جيش الاحتلال لطوباس وطمون، حيث استشهد 4 في بلدة طمون خلال قصف نفّذته مسيّرة إسرائيلية، فيما استشهد الشاب فايز فواز دراغمة في وقت مبكر بعد محاصرة منزله.

وكشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، هوية أحد الشهداء، وقالت إنه محمد بني عودة، ويبلغ من العمر 17 عامًا.

وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 630، منذ أن وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.