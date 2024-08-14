“شدوا الهمة وديروا النية”.. طفلة مغربية تلهب مسيرة كبرى في طنجة لدعم غزة (شاهد)

في قلب مدينة طنجة، ألهبت طفلة مغربية مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول مخلّفًا عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم من الأطفال والنساء.

“شدوا الهمة وديروا النية”

وبهتافات “شدوا الهمّة وديروا النيّة.. باش (لكيّ) نهزم الصهيونية”، ألهبت الطفلة التي توّجت رأسها بعلم فلسطين، المسيرة الكبرى في طنجة ليل الإثنين الماضي.

وظهرت الطفلة وهي تقود الهتافات أمام حشد من المغاربة غالبيتهم من النساء يرفعن لافتة “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، ويرتدين الكوفيات الفلسطينية ويرفعن الأعلام الفلسطينية.

طفلة مغربية تلهب الليلة المسيرة الكبرى بطنجة بشعار: شدوا الهمة وديروا النية باش نهزموا الصهيونية pic.twitter.com/ycxdR8iVpl — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) August 11, 2024

“هذا الصهيوني غدّار”

وردد الحشد بحماسة وقوة وراء الطفلة “غزة غالية عندنا، شدوا الهمة وديروا (جهّزوا) النية.. باش (لكيّ) نهزم الصهيونية، علاش (لماذا) التطبيع خطر؟!، هذا الصهيوني غدّار.. ويَليّ (إذا) أدخلته الدار.. هو طابعه شطار (محتال)”.

ويشهد المغرب مظاهرات تضامنية ووقفات شبه يومية في إطار حراك شعبي داعم لغزة وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر والمطالبة بوقف إطلاق النار ورفع الحصار وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصَر.