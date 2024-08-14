33 شهيدا جراء غارات للاحتلال على مناطق متفرقة في غزة (فيديو)

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة خان يونس ورفح، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 15 فلسطينيًا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق بالشيخ ناصر ومعن في خان يونس.

كما أفاد المراسل بإصابة 4 مواطنين بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، بالإضافة لاستهداف مدفعية الاحتلال أراضي المزارعين شرق حي العمور شرقي المدينة.

وأضاف مراسل الجزيرة مباشر أن 30 شهيدًا وصلوا منذ صباح اليوم إلى مستشفى ناصر جراء استهداف الاحتلال لخمسة منازل في رفح وخان يونس جنوبي القطاع.

من جهته قال الدفاع المدني في غزة إنه انتشل جثامين 8 شهداء و31 مصابًا جراء قصف استهدف عددًا من المنازل في العوايضة بمنطقة الشيخ ناصر في خان يونس، فيما لا تزال أطقم الدفاع المدني تحاول انتشال الضحايا من تحت الأنقاض وبين الركام.

وفي مدينة غزة شمالي القطاع، أعلن الدفاع المدني، استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل تحول إلى أشلاء نتيجة قصف إسرائيلي على منزل لعائلة ياسين بالقرب من مركز الزيتون شرقي غزة.

وحسب أحدث بيانات أصدرتها وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان المدمر الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، حتى اليوم الأربعاء، عن استشهاد 39 ألفًا و963 شهيدًا، و92 ألفًا و294 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.