أحدهما أسير محرر.. استشهاد فلسطينيين بقصف مسيرة إسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس

استشهد فلسطينيان، وأصيب 7 آخرون، فجر اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: شهيدان و7 إصابات بينها حالة حرجة، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم بلاطة في نابلس.

وذكرت أن الشهيدين هما وائل بلال شاكر مشة (18عاما)، وأحمد فراس عبد الله شيخ خليل (20 عاما).

أسير محرر

يذكر أن وائل مشة خرج من سجون الاحتلال الإسرائيلي في صفقة تبادل الأسرى التي تمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أثناء هدنة إنسانية مؤقتة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تمكنت من نقل شهيد من مخيم بلاطة إلى أحد مستشفيات نابلس، منوها إلى أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة الإسعاف التي كانت تنقل الشهيد.

كما أشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه تمكنت من نقل مصاب برصاص الاحتلال الحي في الركبة من شارع عمان، مؤكدا أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من البقاء في الشارع المذكور عقب نقل المصاب.

كلمات الشهيد وائل مشة لحظة تحرره بصفقة تبادل المقاومة، والذي استشهد فجر اليوم بعد قصف الاحتلال على مخيم بلاطة برفقة الشهيد أحمد فراس الشيخ خليل. pic.twitter.com/HvcYQfRFd6 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) August 15, 2024

632 شهيدا

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة نابلس الشرقية عند منتصف الليل، أعاقت تحرك مركبات الإسعاف التي تنقل المصابين.

وباستشهاد الشابين في مخيم بلاطة جراء عدوان الاحتلال، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 632 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 147 طفلا و9 نساء، و7 مسنّين، حيث وسع جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة.