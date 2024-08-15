“أمريكان إيرلاينز” تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى إبريل 2025

مددت شركة الطيران الأمريكية أمريكان أيرلاينز، تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إبريل/نيسان من العام المقبل 2025.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إن موجة إلغاء الرحلات مستمرة، بإلغاء أمريكان إيرلاينز رحلاتها حتى إبريل 2025.

وسبق للعديد من شركات الطيران الدولية تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الأسبوع المقبل على الأقل، تحت وطأة مخاوف من رد محتمل لإيران وحزب الله على اغتيالات إسرائيلية في طهران وبيروت.

وتتأهب إسرائيل منذ أسبوعين لرد من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو/تموز الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

ولا يظهر على الموقع الإلكتروني لشركة أمريكان إيرلاينز أي مؤشر على موعد استئناف رحلاتها إلى تل أبيب رغم أنها أوقفتها منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت الشركة إن رحلاتها إلى إسرائيل ستبقى معلقة في المستقبل المنظور، دون وضع تاريخ محدد.

أزيلت من أنظمة الحجز

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم “لم تستأنف الخطوط الجوية الأمريكية رحلاتها إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، ويبدو الآن أن رحلات الشركة قد أزيلت من أنظمتها حتى إبريل 2025”.

وأضافت أنه “حاليا، لا توجد رحلات مباشرة من إسرائيل وإليها متاحة للحجز على موقع الشركة، أو من خلال مركز الحجز الخاص بها خلال أشهر الشتاء القادمة”.

ونقلت الصحيفة عن وكلاء سفر في إسرائيل، قولهم إن جميع رحلات أمريكان إيرلاينز قد أزيلت من أنظمة الحجز حتى إبريل 2025.

شركات طيران علقت رحلاتها

وفيما يلي شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها في المنطقة: