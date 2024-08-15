سياسة|فرنسا

اصطدام طائرتي رافال فوق فرنسا ومقتل طيارين

طائرة رافال فرنسية
طائرة رافال فرنسية (غيتي)
15/8/2024

قال مسؤولون فرنسيون إن طائرتين عسكريتين فرنسيتين اصطدمتا في الجو فوق منطقة في شرق البلاد أمس الأربعاء، وإن الحادث أسفر عن مقتل عسكريَّين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس إن القتيلين جراء حادث اصطدام طائرتين من طراز رافال هما سيباستيان مابير وماتيس لوران.

نجاة طيار

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن أحدهما طيار والآخر طيار تحت التمرين. وكان تمركز الطائرتين في منشأة سان ديزييه العسكرية بشمال شرق فرنسا.

وبحسب القوات الجوية الفرنسية، فإن إحدى الطائرتين كانت تحمل طيارا، وكان في الأخرى طيار متدرب ومعلمه.

وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو على إكس إن الطيار المتبقي نجا وعُثر عليه.

كلهم فرنسيون

وقالت صحيفة “L’Est Républicain” اليومية الإقليمية، إن الطيار الناجي “مصاب” لكنه “واع”. وقال الجيش إن الطيارين الثلاثة يحملون الجنسية الفرنسية.

ويجري حاليا تدريب الطيارين الأوكرانيين في فرنسا، ولكن في قاعدة كازو (جنوب غرب) وعلى مقاتلات ألفا جيت فقط.

المصدر : وكالات