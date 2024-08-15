اصطدام طائرتي رافال فوق فرنسا ومقتل طيارين

قال مسؤولون فرنسيون إن طائرتين عسكريتين فرنسيتين اصطدمتا في الجو فوق منطقة في شرق البلاد أمس الأربعاء، وإن الحادث أسفر عن مقتل عسكريَّين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس إن القتيلين جراء حادث اصطدام طائرتين من طراز رافال هما سيباستيان مابير وماتيس لوران.

Nous apprenons avec tristesse les décès du capitaine Sébastien Mabire et du lieutenant Matthis Laurens, lors d'un accident aérien en mission d'entraînement en Rafale. La Nation partage la peine de leurs familles et frères d’armes de la Base aérienne 113 de Saint-Dizier. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 14, 2024

نجاة طيار

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن أحدهما طيار والآخر طيار تحت التمرين. وكان تمركز الطائرتين في منشأة سان ديزييه العسكرية بشمال شرق فرنسا.

وبحسب القوات الجوية الفرنسية، فإن إحدى الطائرتين كانت تحمل طيارا، وكان في الأخرى طيار متدرب ومعلمه.

وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو على إكس إن الطيار المتبقي نجا وعُثر عليه.

Un accident de deux Rafale de l’Escadron de Transformation Rafale 3/4 « Aquitaine » a eu lieu en Meurthe et Moselle. Un des pilotes a été retrouvé, il est sain et sauf. Les recherches sont toujours en cours. Merci à nos forces armées ainsi qu’aux gendarmes mobilisés dans les… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) August 14, 2024

كلهم فرنسيون

وقالت صحيفة “L’Est Républicain” اليومية الإقليمية، إن الطيار الناجي “مصاب” لكنه “واع”. وقال الجيش إن الطيارين الثلاثة يحملون الجنسية الفرنسية.

ويجري حاليا تدريب الطيارين الأوكرانيين في فرنسا، ولكن في قاعدة كازو (جنوب غرب) وعلى مقاتلات ألفا جيت فقط.