تفاصيل اعتقال أردني هدد بتفجير منشأة طاقة بالولايات المتحدة “لدعمها إسرائيل”

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، عن اعتقال مواطن أردني في ولاية فلوريدا، بتهمة توجيه تهديدات باستخدام المتفجرات والهجوم على منشأة للطاقة “يعتقد أنها تدعم إسرائيل”.

وأفادت الوزارة أن المتهم كان يستهدف الشركات التي يعتقد أنها تدعم إسرائيل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الرجل المتهم، كان يخطط لاستخدام المتفجرات لمهاجمة منشأة للطاقة في فلوريدا، مشيرة إلى أن الاعتقال تم بعد تحقيقات مكثفة قادتها وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية.

ووفقًا لوزارة العدل، فإن الدافع وراء التهديدات يعود إلى اعتقاد المتهم بأن بعض الشركات في الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال البيان إن المتهم حاول الحصول على مواد لتصنيع المتفجرات، ولكن السلطات تمكنت من اعتراضه قبل تنفيذ خطته.

وأضافت أن المتهم كان يتواصل عبر الإنترنت مع “جهات مشبوهة” للحصول على التعليمات والمعدات اللازمة لتنفيذ الهجوم.

وألقت السلطات القبض على المتهم في 11 يوليو/تموز الماضي، بعد وقت قصير من اكتشاف “رسالة تحذير” تهدد “بتدمير أو تفجير كل شيء” في مستودع توزيع الغاز الصناعي البروبان في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

واتهمت السلطات الرجل الأردني بأربع قضايا تتعلق بالتهديد باستخدام المتفجرات وتهمة واحدة بتدمير منشأة للطاقة، وإذا أُدين، فإنه يواجه عقوبة قصوى تبلغ 10 سنوات في السجن عن كل تهمة تهديد، وعقوبة قصوى تصل إلى 20 سنة في السجن بتهمة تدمير منشأة للطاقة.