حرب غزة تُطيح برئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية نعمت شفيق

أعلنت رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية نعمت (مينوش) شفيق استقالتها، أمس الأربعاء، وذلك بعد أربعة أشهر من انتقاد كلا الجانبين المؤيد لإسرائيل والمناصر للفلسطينيين لطريقة تعامل الجامعة مع الاحتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقالت نعمت شفيق في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين والطلاب “كانت أيضا فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر في مجتمعنا. لقد كان لهذه الفترة أثر سلبي في أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين في مجتمعنا”.

وأضافت “هذه المرحلة من شأنها تمكين جامعة كولومبيا بالشكل الأفضل من اجتياز التحديات التي تنتظرها”. وقالت إنها أعلنت عن هذا حتى يتسنى للقيادة الجديدة أن تكون في مكانها قبل بدء الفصل الدراسي الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للجامعة على منصة إكس خبر استقالة مينوش، التي أكملت عامًا واحدًا فقط في رئاسة الجامعة، بشكل مقتضب قائلا: “مينوش شفيق تتنحى عن رئاسة جامعة كولومبيا”، وأرفق ذلك برابط نص الاستقالة على الموقع الرسمي للجامعة.

Minouche Shafik Steps Down as President of Columbia Universityhttps://t.co/GJnElwW6LN pic.twitter.com/iKWVflQwg6

— Columbia University (@Columbia) August 15, 2024