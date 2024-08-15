صور إسماعيل هنية تملأ البرلمان التركي خلال خطاب محمود عباس (فيديو)

استقبل البرلمان التركي، اليوم الخميس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإلقاء كلمة خاصة عن الأوضاع في غزة بدعوة من الحكومة التركية.

وملأت صور الشهيد إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة (حماس)، مدخل البرلمان وقاعته وطرقاته بالتزامن مع زيارة عباس.

ووُضعت صورة بشكل خاص لهنية على المقاعد الأولى للبرلمان التركي، الذي كان من المتوقع أن يكون حاضرًا لولا استشهاده.

كما رفع العديد من البرلمانيين صورًا لهنية خلال كلمة محمود عباس، فيما رفع آخرون صورًا خليفتها يحيى السنوار، الذي اختارته الحركة رئيسًا للمكتب السياسي خلفًا لهنية.

واغتيل هنية بمقر إقامته في طهران خلال زيارة رسمية، واتهمت إيران و”حماس” إسرائيل باغتياله.

وفي بداية كلمته، ترحم عباس على هنية، وقال إن اغتياله “جريمة بحق الشهيد القائد إسماعيل هنية”، ودعا الحضور إلى قراءة الفاتحة على روحه وعلى الشهداء جميعهم.

وجاءت دعوة تركيا لعباس بعد أن ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام “الكونغرس” الأمريكي في يوليو/تموز الماضي.