طالبان تحيي الذكرى الثالثة لعودتها إلى السلطة في أفغانستان (فيديو)

أحيت حركة طالبان، الأربعاء، الذكرى الثالثة لعودتها إلى السلطة في أفغانستان، وذلك في قاعدة باغرام الجوية الأمريكية السابقة.

وحضر مئات الضيوف عرضًا عسكريًا صباحًا في القاعدة العسكرية التي تبعد حوالي 50 كيلو مترًا من العاصمة، استمر أكثر من ساعة بحضور مسؤولي طالبان والحكومة المؤقتة وكبار الضباط.

وحلقت طائرات مروحية فوق موكب من عشرات المركبات العسكرية، تقدمها صف طويل من راجمات الصواريخ والشاحنات وناقلات الجند المدرعة الخفيفة أمام المدرجات المليئة بالزهور حيث جلس مئات الضيوف.

وتم أيضًا استعراض المدفعية الثقيلة المتنقلة والدبابات السوفياتية والدبابات الأمريكية في أكبر قاعدة جوية في أفغانستان كانت بمثابة محور العمليات التي قادتها الولايات المتحدة في البلاد على مدى عقدين.

وقال رئيس الوزراء حسن أخوند، في بيان، “في هذا التاريخ، منح الله الأمة الأفغانية المجاهدة نصرًا حاسمًا على قوة دولية محتلة ومتغطرسة”.

وسيطر مقاتلو طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس/آب 2021 بعد انهيار الحكومة المدعومة من واشنطن، وفرار قادتها إلى المنفى.

وعزّزت الإجراءات الأمنية في العاصمة وفي قندهار، المعقل الروحي لطالبان، قبيل “يوم النصر”، فيما يتواصل تهديد هجمات تنظيم الدولة في البلاد.