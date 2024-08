عدد الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر يتجاوز 40 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 40 ألفًا و5 شهداء، و92 ألفًا و401 مصاب، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و107 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا “تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم”، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.

وتجاوز عدد المفقودين 10 آلاف شخص منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي، بحسب أحدث إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وبذلك يكون إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، على مدار 10 شهور وأسبوع، قد وصل إلى 142 ألفًا و406 على الأقل، ما بين شهيد وجريح ومفقود.

وتعليقًا على تجاوز رقم الشهداء 40 ألفًا، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، إن هذا اليوم يمثل “علامة فارقة قاتمة للعالم”.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذا الوضع “الذي لا يمكن تصوره يرجع بشكل كبير إلى الفشل المتكرر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في الامتثال لقواعد الحرب، حيث قتلت في المتوسط 130 شخصًا كل يوم في غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية، وأن حجم تدمير الجيش الإسرائيلي للمنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة صادم للغاية”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن مقتل 40 ألف فلسطيني في غزة “وصمة عار” على جبين العالم.

وأشار هاريس في منشور على منصة “إكس”، الخميس، إلى أن “الدبلوماسية الدولية أخفقت في حماية الأطفال الأبرياء الذين لم تتجاوز أعمار بعضهم أيامًا”.

40,000 dead in Gaza is a milestone the world must be ashamed of. International diplomacy has failed to protect innocent children, some only days old. Israel needs to stop the bombings. Hamas needs to release the hostages. EU needs to review association agreement. Ceasefire now

