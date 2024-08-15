كيف سترد حماس في حال تمسك نتنياهو بشروطه في المفاوضات؟ (فيديو)

قال محمود مرداوي، القيادي بحركة (حماس)، إن الحركة ستتمسك بشروط المقاومة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقفه.

وأوضح مرداوي، للجزيرة مباشر، الأربعاء، أنهم بالفعل يتعرضون لضغوط كبيرة، بسبب جرائم الاحتلال في غزة، “لكننا في هذه الحالة على مدار عقود”.

وأضاف “التضحية عالية وذروة المعاناة كبيرة، والحزن شديد لدى الشعب الفلسطيني وقيادته، لكن هذا مسار الشعوب التي وقعت تحت الاحتلال، فهو أيضًا يتأذى ويدفع ثمن غال”.

ورأى القيادي في “حماس”، أن جيش الاحتلال والمؤسسات الأمنية والأحزاب والمعارضة، جميعها تريد إنهاء الحرب في غزة، لكن نتنياهو وحده هو من يريد لها الاستمرار في تجاهل لكل تلك الضغوط، وفقًا لمرداوي.

في حال تمسك نتنياهو بشروطه.. كيف سترد حماس؟ pic.twitter.com/3RUbIQ4h3l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 14, 2024

وردًا على ما إذا كانت هذه هي جولة المفاوضات الأخيرة قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أوضح “القول إنها الفرصة الأخيرة هذا كلام غير صحيح، وهذه ليست الجولة الأخيرة”.

وتتجه الأنظار من جديد إلى العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، حيث يُرتقب استئناف المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار على غزة وتبادل الأسرى.

وسيترأس الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات الدوحة رئيس “الموساد” دافيد برنياع، بينما ستضم عضويته رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، ومسؤول ملف المفقودين في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.

وتأتي هذه المفاوضات المرتقبة، استجابة لدعوة أطلقها قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، في بيان مشترك الأسبوع الماضي.