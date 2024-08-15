مبادرة لتعريف الأطفال بالمسجد الأقصى ومعركة “الطوفان” في عفرين السورية (فيديو)

نظمت هيئة فلسطين للعمل الشعبي في مدينة جنديرس بمنطقة عفرين السورية، فعالية تهدف إلى تعريف الأطفال بالمسجد الأقصى ومعاهد القرآن الكريم فيه، وتسليط الضوء على أهمية المسجد الدينية والثقافية للمسلمين.

ويهدف القائمون على المبادرة إلى تعزيز وعي الأطفال بأبرز معارك الحروب والصراعات في المنطقة، بدءًا من احتلال فلسطين وصولاً إلى معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وقد أعدوا مجسمًا كبيرًا للمسجد الأقصى يوضح أقسامه المختلفة.

وأوضح عضو هيئة فلسطين للعمل الشعبي، أبو عبدالله الشيخ، في حديثه مع الجزيرة مباشر أن الهدف هو “تعريف الأطفال بالمسجد الأقصى وربطه بالأحداث الجارية في فلسطين”، لافتًا إلى أنهم يقومون بذلك في جميع المناطق “المحررة”.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة تساعد الأطفال على فهم واقعهم الديني والتاريخي بعمق، وتشجعهم على الانخراط في القضايا التي تؤثر على مجتمعهم وأمتهم.

من جانبه، أكد إمام مسجد عبد الرحمن بن عوف بمدينة جنديرس، أحمد دياب، على أهمية توعية الأطفال بما يحدث في المسجد الأقصى من عمليات حفر وتهويد، بجانب الاعتداءات على سكان القدس والمرابطين بالأقصى.

وفيما يخص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أشار دياب إلى أنهم شرحوا للأطفال فظاعة الانتهاكات الإسرائيلية هناك، وكيف تعرض الأطفال والنساء لأشد أنواع “القمع” من قبل الاحتلال.