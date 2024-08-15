والدة أسير أعلنت القسام مقتله على يد حارسه توجه رسالة لحكومة إسرائيل (فيديو)

طالبت والدة الأسير الإسرائيلي أوفير تسرفاتي، الذي أعلنت كتائب القسام مقتله على يد آسره في غزة، حكومة بلادها بضرورة إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية “بشكل فوري”.

ونشرت والدة الأسير، مقطعًا مصورًا، اليوم الخميس، قالت فيه إنه قد مر 10 شهور من “حرب قاسية وأليمة”، وإنها قررت عدم النظر للصور التي نشرتها القسام، الجناح العسكري لـ(حماس) اليوم.

واعتبرت أن ما يهم الآن نجاح المفاوضات، قائلة “يجب أن تنجح المفاوضات التي تتبلور اليوم من أجل أن تتم إعادة الأسرى إلى بيوتهم، الأحياء منهم لإعادة تأهيل حياتهم، والموتى ليحظوا بمراسم دفن تليق بهم”.

وأضافت “يجب أن ينجح الوفد المفاوض اليوم بأن يعود إلينا بصفقة، لأن الجميع يجب أن يعودوا إلى بيوتهم الآن فورًا”.

والاثنين، أعلنت القسام مقتل أسير إسرائيلي وإصابة اثنتين بجراح خطرة، في حادثين منفصلين أطلق فيهما مجندان مكلفان بحراستهم النار عليهم.

وصباح الخميس، نشرت القسام صورة لجثمان الأسير باللغة العربية والعبرية والإنجليزية، مع عنوان “حادث مؤسف”، وأرفقتها بعبارة “وحشيتكم باتت خطرًا داهمًا على أسراكم”.

عاجل| أبو عبـ.ـيـ.ـدة: نؤكد أن حادثة قـ.ـتـ.ـل الأسير لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا pic.twitter.com/GXS5Iub2Mn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 15, 2024

وقال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة “بعد التحقيق في مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه، تبين أن المجند المكلف بالحراسة تصرف بشكل انتقامي، خلافًا للتعليمات، بعد تلقيه خبر استشهاد طفليه في إحدى مجازر العدو”.

وتحتجز تل أبيب في سجونها نحو 10 آلاف فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، أعلنت حركة (حماس) مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل.

وتجرى هذه الأيام في العاصمة القطرية الدوحة، مفاوضات بين الجانبين من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، فيما تتهم المقاومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة أي تقدم في المفاوضات، كما تتهمه بعدم الاهتمام بالأسرى الإسرائيليين.