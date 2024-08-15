قال أب فلسطيني فقد ابنه بغارة إسرائيلية على قطاع غزة، إنه لم يكن يحب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابق، لكنه الآن مستعد للقتال معها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأب، الذي استشهد ابنه في غارة إسرائيلية استهدفت خان يونس، إن ابنه كان “عامل بسيط يخيط الأحذية ويسترزق ويساعد 8 أشخاص من عيلته، وكان قاعد في مكان آمن”.

وأضاف باكيًا “وين العالم اللي بيقولوا علينا إرهابيين، أنتم الإرهابيين، إسرائيل هي الإرهابية، مش هنسيب دم ولادنا، أنا بقول للمقاومة تضرب ومتسلمش لنتنياهو ولا لغير نتنياهو”.

“سأحارب مع المـ.ـقـ.ـاومة”

صرخة أب فلسطيني بعد استـ.ـشـ.ـهاد ابنه في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس pic.twitter.com/xfi6FEU6Tz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 15, 2024

وتابع بصوت غاضب “أنا مكنتش بحب حماس، لكن الآن أنا أحب حماس، إحنا صامدين، وأنا بدي أحارب مع المقاومة لأنهم قتلوا ابني وضربوا الناس المواطنين”.

وأمس الأربعاء، شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة في خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيًا وعشرات المصابين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 40 ألفًا و5 شهداء، و92 ألفًا و401 مصاب، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.