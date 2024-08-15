والد شهيد أمام جثمانه: سأحارب مع المقاومة انتقاما لابني (فيديو)
قال أب فلسطيني فقد ابنه بغارة إسرائيلية على قطاع غزة، إنه لم يكن يحب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابق، لكنه الآن مستعد للقتال معها ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الأب، الذي استشهد ابنه في غارة إسرائيلية استهدفت خان يونس، إن ابنه كان “عامل بسيط يخيط الأحذية ويسترزق ويساعد 8 أشخاص من عيلته، وكان قاعد في مكان آمن”.
اقرأ أيضاlist of 4 items
خبيرة اقتصادية إسرائيلية تكشف عن خسائر بلادها جراء الحرب على غزة
أبو عبيدة يعلن نتيجة التحقيق بمقتل أسير إسرائيلي على يد حارسه في غزة
بنوك مغلقة وشح في السيولة.. أزمة النقد تزيد هموم أهالي غزة (فيديو)
وأضاف باكيًا “وين العالم اللي بيقولوا علينا إرهابيين، أنتم الإرهابيين، إسرائيل هي الإرهابية، مش هنسيب دم ولادنا، أنا بقول للمقاومة تضرب ومتسلمش لنتنياهو ولا لغير نتنياهو”.
“سأحارب مع المـ.ـقـ.ـاومة”
صرخة أب فلسطيني بعد استـ.ـشـ.ـهاد ابنه في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس pic.twitter.com/xfi6FEU6Tz
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 15, 2024
وتابع بصوت غاضب “أنا مكنتش بحب حماس، لكن الآن أنا أحب حماس، إحنا صامدين، وأنا بدي أحارب مع المقاومة لأنهم قتلوا ابني وضربوا الناس المواطنين”.
وأمس الأربعاء، شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة في خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيًا وعشرات المصابين.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 40 ألفًا و5 شهداء، و92 ألفًا و401 مصاب، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.