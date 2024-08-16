استشهاد فلسطيني وحرق سيارات جراء هجوم للمستوطنين على قرية جيت بالضفة الغربية (فيديو)

هاجم مستوطنون مسلحون، الخميس، قرية جيت شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، وأشعلوا النيران في عدد من مركبات الفلسطينيين بالمنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن المستوطنين هاجموا القرية وأطلقوا الرصاص الحي صوب الفلسطينيين، ما أدى لاستشهاد رشيد عبد القادر سدة (23 عامًا) وإصابة آخرين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت أيضا مع إصابة شاب بجروح في الرأس والرجل، وآخر بجرح في الرأس، جراء الاعتداء عليهما من المستوطنين، بالإضافة إلى امرأة مسنة أصيبت بالاختناق جراء استنشاقها الغاز السام، وجرى علاجهم ميدانيا.

تغطية صحفية: هجوم واسع على قرية جيت شرق قلقيلية.. أكثر من 100 مستوطن أحرقوا منازل وممتلكات الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال. pic.twitter.com/SdnFsGpCzB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 15, 2024

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة، مراد اشتوي، إن المستوطنين هاجموا المنطقة الغربية في القرية، وأضرموا النار في عدد من المنازل والمركبات، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت أيضا الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين.

وأشارت (وفا) إلى إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية ومنعت طواقم الدفاع المدني من الوصول لإخماد النيران في المنازل والمركبات التي أحرقها المستوطنون.

حماس تدعو سكان الضفة للتصدي للمستوطنين

بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اقتحام قرية جيت، وقال القيادي بحماس، عبد الرحمن شديد، في بيان “إن عدوان الاحتلال النازي وقطعان مستوطنيه المسلحين على قرية جيت، وما صاحبه من عمليات حرق وتنكيل، هو حلقة من سلسلة جرائم الاحتلال بحق محافظات الضفة الغربية ومحاولة جديدة فاشلة لن تثني شعبنا عن درب الحرية والانتصار”.

ودعا شديد الفلسطينيين بالضفة الغربية لمزيد من “الانتفاض” بوجه الاحتلال ومستوطنيه، كما دعاهم للتصدي لاعتداءاتهم “الوحشية بكل السبل الممكنة، فلا أمن ولا استقرار للغزاة الفاشيين، ولا بقاء إلا لأصحاب الأرض والحق”.

#شاهد| مستوطنون يحرقون مركبة تعود للدكتور إبراهيم السدة خلال هجوم على قرية جيت شرق قلقيلية pic.twitter.com/IROrdPkh6L — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 15, 2024

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن عشرات الإسرائيليين حرقوا سيارات ومباني في قرية جيت بقلقيلية، وادعى تدخل الجيش لإخراجهم، معتبرًا أن هذه الأحداث تصرف انتباه الجيش عن مهمته الأساسية (لم يحددها).

وأثارت الواقعة ردود فعل إسرائيلية واسعة، إذ تبرأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش من الأحداث، وقال مكتب نتنياهو إنه “يعتبر أن قيام إسرائيليين بأعمال شغب وإحداث أضرار في الممتلكات والأرواح بقرية جيت ممارسات خطيرة”.

فيما قال سموتريتش “لا علاقة لما حدث بقرية جيت بالاستيطان والمستوطنين فهؤلاء خارجون عن القانون”.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فعلق قائلًا “أعمال الشغب التي قام بها يهود في الضفة انحطاط أخلاقي فظيع تدعمه الحكومة”.

وباستشهاد رشيد، يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية جراء عمليات جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين إلى 633 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.