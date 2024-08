تأكيد أول حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال لرضيع في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور في دير البلح.

وفي بيان لها، قالت الوزارة “لم يتلق الرضيع أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال، حيث اشتبه الأطباء بوجود أعراض مطابقة لمرض شلل الأطفال، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة في العاصمة الأردنية عمان، تم تأكيد الإصابة بسلالة فيروس شلل الأطفال”.

وأضافت الصحة الفلسطينية أنها بصدد وضع خطة شاملة متكاملة لتنفيذ حملة تطعيم موسعة ضد شلل الأطفال في القطاع.

وأكدت الوزارة أنها “ستنفذ حملة تطعيم تستهدف الأطفال تحت سن 10 سنوات، حيث تم توفير مليون و200 ألف جرعة من (طعم شلل الأطفال النوع الثاني) بالتنسيق مع منظمة اليونيسف، وجارى توفير 400 ألف جرعة أخرى”.

وشددت الوزارة على أن “استمرار العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة قد نجم عنه كارثة صحية، بشهادة المنظمات الدولية، كما أن نقص احتياجات النظافة الأساسية، وعدم توفر خدمات الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع وحول أماكن إيواء النازحين، وعدم توفر مياه الشرب الآمنة، قد خلقت بيئة مواتية لتفشي وانتقال العديد من الأوبئة ومنها الأمراض المنقولة بالمياه مثل فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح”.

وناشدت الوزارة “المجتمع الدولي والمنظمات الصحية الدولية سرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي فورًا على قطاع غزة، والعمل على تهيئة الظروف الميدانية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتوفير خدمات الرعاية الصحية بشكل فوري لأبناء شعبنا في قطاع غزة”.

كما وجهت نداء عاجلًا للمنظمات والهيئات الدولية كافة بضرورة العمل الفوري لإعادة بناء أنظمة مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية والصلبة، والعمل على إدخال الوقود لضخ المياه العذبة النقية، والسماح غير المشروط لدخول الإمدادات الطبية والأدوية والمواد الخاصة التي تستعمل للنظافة الشخصية.

وبوقت سابق الجمعة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة فورية لتسهيل حملة تطعيم كبرى لمكافحة شلل الأطفال.

وحذر غوتيريش من الانهيار الإنساني في غزة مع تزايد معاناة الفلسطينيين والعالم يراقب.

وأشار إلى أن اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي من مدينتي خان يونس ودير البلح زاد من المخاوف، حيث يتعرض مئات الآلاف من الأطفال في غزة للخطر، داعيًا إلى بذل جهود ضخمة ومنسقة وعاجلة لمكافحة تفشي المرض.

As the poliovirus is now circulating in Gaza, the @UN is poised to launch a vaccine campaign for more than 640,000 children.

It's impossible to conduct a polio vaccination campaign amid a raging war.

Let’s be clear: The ultimate vaccine for polio in Gaza is peace and an… pic.twitter.com/gle5FZDzTt

