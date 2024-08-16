“تحمل الموت الزؤام”.. القسام تضرب بطائرة انتحارية مبنى تحصن به جنود الاحتلال في خان يونس (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو لاستهداف مبنى تحصن به جنود إسرائيليون، بطائرة انتحارية شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، التي تحتدم فيها المعارك منذ أيام.

وأظهر المقطع قيام أحد عناصر القسام بتجهيز الطائرة، قائلًا “إن شاء الله هذه الطائرة الانقضاضية ستحمل لهم الموت الزؤام بعون الله وتوفيقه”.

وتواصل المقاومة تصديها لتوغّلات جيش الاحتلال وتخوض معه معارك ضارية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مكبّدة إياه المزيد من الخسائر في الجنود والعتاد.

أوامر إخلاء جديدة

من جانبه، أصدر جيش الاحتلال أمرًا جديدًا، اليوم الجمعة، بإخلاء مناطق في جنوب ووسط قطاع غزة كانت مصنفة بأنها “مناطق إنسانية آمنة”، قائلًا إن “هذه المناطق تستخدمها حماس كقاعدة لإطلاق قذائف المورتر والصواريخ نحو إسرائيل”.

وذكر أنه أرسل منشورات ورسائل نصية تحذيرية إلى سكان المنطقة الواقعة في شمال مدينة خان يونس، وفي شرق دير البلح حيث يحتمي عشرات الآلاف من القتال الدائر في مناطق أخرى من القطاع المحاصر.

وتجدر الإشارة إلى أنه ترد تقارير بانتظام عن استشهاد مدنيين فلسطينيين جراء الضربات الإسرائيلية حتى في المناطق المعلنة “مناطق إنسانية آمنة”.

والأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال، بدء “عملية عسكرية” جديدة في مدينة خان يونس، التي سبق أن توغّل فيها عدة مرات منذ بدء العدوان في أكتوبر الماضي، متجاهلًا التحذيرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بشأن عملياته فيها.