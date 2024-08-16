حزب الله يعلن عن 7 عمليات ضد إسرائيل خلال الجمعة (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 7 عمليات عسكرية ضد جنود وآليات الاحتلال شمالي إسرائيل، في عدة بيانات منفصلة.

وقال الحزب، إن مقاتليه استهدفوا تموضعًا لجنود الاحتلال في موقع بركة ريشا بالأسلحة الموجهة، وأكد إصابتها بشكل مباشر “ما أوقع فيها إصابات مؤكدة”.

وأعلن الحزب، إنه استهدف بعد ظهر اليوم، انتشارًا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة “ميتاب” بالأسلحة الصاروخية، مؤكدًا إصابته بشكل مباشر، كما استهدف في نفس التوقيت انتشارًا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل الدير بصواريخ فلق، وفقًا للحزب.

واستهدف الحزب، بقذائف المدفعية موقع العاصي الإسرائيلي، كما استهدف مبان في مستوطنتني نطوعة والمطلة.

كما أعلن الحزب أنه شن هجومًا جويًا بسرب من المسيرات “الانقضاضية” على مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة “راوية”، وأوضح أنه استهدف “أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة”.

صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل

على الجانب المقابل، دويت صافرات الإنذار بعدة مناطق شمالي إسرائيل، ورصد إسرائيليون لحظة اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان فوق الجليل الغربي.

كما وثق إسرائيليون لحظة اندلاع حريق كبير في سهل مرجعيون جراء سقوط قذيفة قبالة مستوطنة المطلة.

ورُصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه “شلومي” الإسرائيلية، اعترضت الدفاعات الجوية بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة، حسبما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال، اعتراض هدف جوي “مشبوه” عبر من لبنان، كما تم اطلاق صافرات الإنذار في الجليل الأعلى بعد احتمال سقوط شظايا.

بدوره، قصف جيش الاحتلال، صباح اليوم، بلدة “يارين”، وأطراف بلدتي “شبعا” و”الضهيرة” في جنوب لبنان، كما استهدف القصف الإسرائيلي بعد ظهر اليوم بلدة “ميس الجبل” ما أدى إلى اشتعال حريق.

ورصد لبنانيون قصف الاحتلال استهدف أطراف بلدة بنت جبيل جنوبي البلاد، فيما تداول ناشطون اندلاع حريق في أحد المباني وتوجه رجال الدفاع المدني لإطفائه.

ونشر الإعلام الحربي لحزب الله، صباح اليوم، مقطعا مصورا بعنوان “عماد 4” يظهر منشأة بحجم مدينة تحت الأرض، وكتب تحته “جبالنا خزائننا”. وتحمل المنشأة اسم عماد مغنية، أحد زعماء حزب الله ، الذي لقي حتفه في سوريا في عام 2008.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلنت إسرائيل حالة الاستنفار تحسبا لرد من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في الحزب فؤاد شكر في بيروت.