شاهد: مستوطنون يستولون على منزل في القدس بحماية من قوات الاحتلال

استولى مستوطنون من جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية المتطرفة، الخميس، على منزل عائلة شحادة في حي بطن الهوى في بلدة سلوان في القدس المحتلة.

وأفادت عائلة شحادة بأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف الذي قدمته العائلة، مشيرة إلى أنه عقب قرار المحكمة استولى مستوطنون متطرفون على بناية من 5 شقق سكنية، بذريعة ملكية اليهود للأرض المقامة عليها البناية منذ عام 1881.

بحماية قوات الاحتـلال.. مستوطنون مسلحون يستولون على منزل فلسطيني في حي بطن الهوى ببلدة سلوان#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/7qfA8g6P0o — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 15, 2024

واستولى المستوطنون على المنزل بحماية من قوات الاحتلال، التي اعتدت بالضرب على عائلة شحادة، ومنعتهم بالقوة من الوصول إلى منزلهم، وأطلقت قنابل الغاز والصوت.

وتقع بلدة سلوان على بعد كيلو متر واحد جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، ويقطنها عشرات آلاف الفلسطينيين، يتهددهم خطر التهجير القسري، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للبلدة بالتهويد والاستيطان.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قرارًا يقضي بتهجير 4 عائلات من حي بطن الهوى في البلدة، بناء على ادعاء من جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية بأن 5 دونمات و200 متر مربع (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي الحي تعود لليهود منذ عام 1881.

ولا يملك الفلسطينيون خيارًا للدفاع عن حقهم في منازلهم وإثبات ملكيتهم، إلا باللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية، التي في الغالب تكون محاكم صورية، وتابعة لمنظومة الاحتلال.