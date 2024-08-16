شاهد: مسن فلسطيني يجمع ما تبقى من أشلاء حفيده في كيس أرز

نشر الصحفي من غزة حسن اصليح، مشهدًا مؤثرًا لمسن فلسطيني يحمل ما تبقى من جثمان حفيده الذي تحول إلى أشلاء في كيس أرز.

وقال الجد إن الكيس الذي في يده وضع فيه أشلاء حفيده ريان إبراهيم قويدر، لافتًا إلى أن الاحتلال قصف المنزل الذي يسكن فيه حفيده في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ما أدى لتحوله إلى أشلاء.

وأضاف “أشلاء طفل عمره 10 سنوات جبناها في كيس أرز، الولد كان وزنه 20 كيلو، طلعنا منه 3 كيلو، كل ما تبقى من ريان الله يرحمه 3 كيلو، لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل”.

أين ضمير العالم؟؟!!

هذا ما تبقى من جسد الطفل ريان قويدر 10 اعوام .. قليل من الاشلاء وضعها جده في كيس من الرز جمعها من تحت منزله المدمر الذي قصف يوم أمس في منطقة معن شرق خانيونس pic.twitter.com/uCZdJ7Q35u — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) August 15, 2024

ولجأ فلسطينيون منذ بداية العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع، إلى حمل ذويهم في أكياس بلاستيكية لدفنها وتكريمها، بعد أن تحولت جثامينهم إلى أشلاء نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 40 ألفًا و5 شهداء، و92 ألفًا و401 مصاب، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.