كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ترشق تجمعا لجيش الاحتلال في نتساريم بالصواريخ (فيديو)

بثت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، مشاهد من استهداف الوحدة الصاروخية التابعة لها، تجمعا لجيش الاحتلال في محور نتساريم وسط قطاع غزة، برشقة صاروخية.

وأظهر المقطع أحد عناصر الكتائب وهو يجهّز عددا من الصواريخ قبل رشقها صوب تجمع للجيش الإسرائيلي.

ولم يعد محور نتساريم مجرد ممر آمن للاحتلال الإسرائيلي تشن منه قواته عدوانها على أحياء قطاع غزة المختلفة، بل تحول في الأسابيع الماضية إلى منطقة عمليات عسكرية ومعارك ملتهبة، يتكبد فيها جيش الاحتلال خسائر كبيرة بأيدي المقاومة الفلسطينية.

محور نتساريم ما هو؟

محور نتساريم -ويطلق عليه الفلسطينيون مفرق الشهداء- هو ممر يفصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، وهو منطقة زراعية شبه خالية من السكان، ويبلغ طوله نحو 7 كيلومترات، ويمتد من منطقة “غلاف غزة” شرقا وصولا إلى البحر المتوسط غربا.

وسُمي نتساريم باسم المستوطنة التي أُقيمت فيه عام 1972، وأُزيلت عام 2005 مع انسحاب إسرائيل من القطاع بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون.