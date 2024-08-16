مدينة أنفاق تحت الجبال.. حزب الله يكشف عن منشأة “عماد 4” لإطلاق الصواريخ (شاهد)

كشف (حزب الله) اللبناني، اليوم الجمعة، عن منشأة عسكرية باسم (عماد 4) تحوي أنفاقا ضخمة وراجمات صاروخية كبيرة.

وبث الإعلام الحربي للحزب عبر تليغرام، مقطع فيديو قصيرا يظهر منشأة (عماد 4) من الداخل، التي تحوي عددا من راجمات الصواريخ وتجهيزات عسكرية في أنفاق ضخمة تحت الأرض.

وتأتي الخطوة وسط تصعيد متنام منذ اغتيال إسرائيل القائد العسكري للحزب بضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتوعُّد حزب الله بالردّ.

عماد مغنية

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره بطريقة سينمائية، مصحوبا بترجمة للغتين الإنجليزية والعبرية، منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة إلى القائد العسكري في الحزب، عماد مغنية الذي اغتيل بتفجير سيارة مفخخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب إلى إسرائيل.

وبدت المنشأة محفورة في الصخر تتحرّك داخلها دراجات نارية وأشخاص بلباس عسكري وشاحنات عسكرية محمّلة بصواريخ ضخمة، ضمن أنفاق واسعة ومضاءة. وتصل الشاحنات في نهاية نفق إلى ما يبدو أشبه ببوابة تفتح أتوماتيكيا ويمكن رؤية السماء في الخارج، مما يوحي بإمكان إطلاق الصواريخ من هذا الموقع.

“جبالنا خزائننا”

ويأتي نشر المقطع الذي حمل عنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة، في وقت تتواصل فيه في العاصمة القطرية الدوحة لليوم الثاني على التوالي جولة مفاوضات بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، حيث تدور حرب مدمّرة منذ أكثر من 10 أشهر بين إسرائيل وحركة حماس، وعلى وقع جهود دبلوماسية في محاولة لاحتواء التوتر بين إيران وحزب الله مع إسرائيل أيضًا.

وخاض (حزب الله) حربا ضد إسرائيل عام 2006 اندلعت إثر خطفه جنديين بالقرب من الحدود مع لبنان. ويرى خبراء أن الحزب طوّر منذ ذلك الحين ترسانته الضخمة من الأسلحة إلى حدّ كبير، وأصبحت تضمّ صواريخ موجهة وبالستية وأخرى دقيقة.