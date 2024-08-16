مقترح جديد من واشنطن.. بيان من مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن مفاوضات غزة

أعلن الوسطاء بمحادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الجمعة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحًا جديدًا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال بيان مشترك صادر من مصر وقطر والولايات المتحدة، إن واشنطن قدمت اقتراحًا لوقف إطلاق النار في غزة “يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو/أيار 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735”، وهو مقترح يسمح، وفقًا للبيان، على التنفيذ السريع للاتفاق.

وجاء في البيان أنه على مدار الـ48 ساعة الماضية، انخرط كبار المسؤولين في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام صفقة، ووصف البيان هذه المحادثات بأنها “كانت جادة وبناءة وأجريت في أجواء إيجابية”.

وأشار البيان إلى أن الفرق الفنية ستواصل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة لما يتعلق بتبادل الأسرى.

وذكر البيان أن كبار المسؤولين سيجتمعون بالعاصمة المصرية القاهرة مرة أخرى قبل نهاية الأسبوع المقبل، “آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم”.

وأكد الوسطاء الثلاثة على أن “الطريق الآن أصبح ممهدًا لتحقيق هذه النتيجة -وقف إطلاق النار-، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة وتهدئة التوترات الإقليمية”.

بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/moTgDHXJWb — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 16, 2024

اجتماع متوقع بين بلينكن ونتنياهو

في سياق متصل، قال مسؤول إسرائيلي لوكالة “رويترز” إنه من المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين المقبل.

وتتهم فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها “حماس“، نتنياهو بعرقلة أي مفاوضات تؤدي لوقف إطلاق نار دائم في غزة وتبادل الأسرى.