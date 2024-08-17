بتفجير عبوة ناسفة.. مقتل ضابطين إسرائيليين أحدهما قائد سرية في معارك غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل ضابطين كبيرين برتبة رائد خلال معارك وسط قطاع غزة، أحدهما قائد سرية.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.

وقال الجيش في بيان إن الرائد احتياط يوتام يتسحاق بيليد (34 عاما) قُتل خلال معركة وسط غزة.

وأوضح أن بيليد كان يعمل قائدا لسرية دعم إداري في فيلق اللوجستيات بالكتيبة 8119، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ظروف مقتله.

وفي بيان لاحق، أعلن جيش الاحتلال مقتل الرائد احتياط مردخاي يوسف بن شوام (34 عاما) في معركة وسط غزة.

وأوضح أن شوام كان يعمل سائقا لشاحنة ثقيلة بالفيلق ذاته الذي قُتل فيه الضابط بيليد، دون أن يوضح ما إذا كانت ظروف مقتلهما مرتبطة أم لا.

מרדכי בן שועם, בן 34 מהיישוב אדם בבנימין, נהרג השבת מפיצוץ מטען בעזה. מרדכי שירת במילואים מאז ה-7.10 ועבד כנהג הסעות של ילדים שלמדו בחינוך מיוחד – היה אהוב כ"כ עד שהילדים הזמינו אותו לימי הולדת שלהם. עם נפילתו הותיר אחריו את אשתו נתלי ותינוקת בת תשעה חודשים pic.twitter.com/VH6BMZfmcX — הוד בראל Hod Barel (@hod_barel) August 17, 2024

تفجير عبوة ناسفة في قافلة لجيش الاحتلال بحي الزيتون

وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد أفادت بأن “بيليد قُتل بعد تفجير عبوة ناسفة في قافلة قوة لوجستية، كانت تنقل الموارد إلى القوات المقاتلة على أطراف حي الزيتون”.

وأضافت “تم تفعيل العبوة الناسفة على طريق السير، وأصابت الجنود”.

وأشارت الإذاعة إلى “خروج 3 من مقاتلي فصائل المقاومة الذين أطلقوا النار على القوة ثم لاذوا بالفرار”، لافتة إلى أن “المحاولات مستمرة للعثور عليهم”.

פרטי התקרית בה נפל רס"ן במיל' יותם יצחק פלד ז"ל: הכוח הלוגיסטי נכנס בשיירה לפאתי שכונת זיתון כדי להעביר משאבים לכוחות הלוחמים ומטען הופעל בציר הנסיעה ופגע בחיילים. לאחר מכן, 3 מחבלים יצאו ממבנה סמוך, ניסו לירות לעבר הכוח ונמלטו, נמשכים הניסיונות לאתרם@Doron_Kadosh https://t.co/cID9PIZm6I — גלצ (@GLZRadio) August 17, 2024

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى 692 بينهم 332 بالمعارك البرية في غزة منذ 27 من ذلك الشهر.

في حين وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4327 بينهم 2214 في المعارك البرية، وفق معطيات جيش الاحتلال الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، قتل وإصابة جنود إسرائيليين عقب استهداف سيارتين بعبوتين مضادتين للأفراد في محور توغلهم في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان نشرته على منصة تلغرام، إن مقاتليها “تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين (سيارتان عسكريتان) لقوات العدو، والاشتباك مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى بغزة”.

وأضافت “تم رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجرحى والقتلى”.