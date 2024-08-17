سياسة|قطاع غزة

استشهاد أسرة من 15 فردا بغارة إسرائيلية وأوامر إخلاء جديدة في وسط غزة (فيديو)

قصف يمحو أسرة كاملة من السجل المدني

عائلة العجلة مسحت من السجل المدني
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17/8/2024-|آخر تحديث: 17/8/202401:27 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد 20 فلسطينيا بينهم 15 من عائلة واحدة وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي متواصل منذ فجر اليوم السبت، على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إنه تم تشييع 16 شهيدا في مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال أرضًا زراعية وبركسًا (منشأة من الصفيح) يضم نازحين بالقرب من مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة فجر اليوم.

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وقال شهود عيان إن القصف خلّف 17 شهيدا بينهم أسرة كاملة مكونة من 15 فردا من عائلة العجلة هم رجل ووالدته وزوجتاه و11 من أبنائه، وجرحى نقلوا إلى المستشفى، وإن أعمال البحث عن مفقودين وعالقين تحت الأنقاض لا تزال جارية.

من جانبه، قال متحدث الدفاع المدني في غزة محمود بصل، في بيان إن مجزرة عائلة العجلة راحت ضحيتها أسرة كاملة بينهم 9 أطفال ووالدهم و5 نساء.

قصف مكثف للقطاع كله

وشهدت المناطق الشرقية من مدينة دير البلح قصفًا مدفعيًّا عنيفًا وإطلاق قنابل إنارة من طائرات حربية إسرائيلية، وسط إطلاق نار عنيف من الآليات المتوغلة في منطقة الجعفراوية.

وأطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر نيران أسلحتها الرشاشة شرقي مخيم المغازي.

وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي بمجمع ناصر بوصول شهيدين جراء قصف إسرائيلي استهدف عربة يجرها حصان في منطقة الزنة شرق خان يونس.

وأضاف المصدر، أن طفلا (6 سنوات) استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقتها طائرة كواد كابتر، أثناء نومه في خيمة أسرته قرب مدينة حمد غرب خان يونس.

كما نفذت آليات عسكرية إسرائيلية شرق ووسط مدينتي رفح وخان يونس قصفا متقطعا، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات المتوغلة والطائرات المروحية والمسيّرة.

وشنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسفٍ لعشرات المباني السكنية غربي مدينة رفح وسمعت أصوات التفجيرات من مناطق بعيدة في خان يونس وأطراف المحافظة الوسطى.

وفي مدينة غزة، تواصل القصف المدفعي المكثف وإطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية على حي الصبرة جنوبي المدينة، وسقطت 3 قذائف قرب ديوان “أبو شريعة” جنوب الحي؛ مما تسبب في وقوع إصابتين.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها وقذائفها تجاه شاطئ مدينة غزة وشمال القطاع.

إخلاء مناطق واسعة

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان مخيم المغازي للاجئين ومناطق أخرى وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم فورًا؛ استعدادًا لشن عملية عسكرية، مواصلة منه لتهجير الفلسطينيين قسرًا.

جاء ذلك في بيان لمتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، نشره بحسابه الرسمي على منصة إكس.

وزعم أدرعي، أن ذلك يأتي على خلفية إطلاق قذائف صاروخية بشكل متواصل من قبل حماس والمنظمات الإرهابية من هذه المناطق، وفق تعبيره.

وطالب متحدث الجيش الإسرائيلي سكان هذه المناطق بالتوجه إلى ما يسمى المنطقة الإنسانية في المواصي غربي القطاع.

نزوح لا ينتهي

وقلص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة مساحة المنطقة الإنسانية المكتظة بمئات الآلاف من النازحين بعد مطالبته لهم بإخلاء أجزاء واسعة منها لتنفيذ عملية عسكرية فيها.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي وضع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 84% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء.

وأضافت في بيان، أن النزوح في غزة لا ينتهي، الناس يفرون من أجل النجاة بحياتهم ويأخذون ما يستطيعون حمله، تاركين ما سواه وراءهم.

وأوضحت الوكالة الأممية أن النازحين أصبحوا مرهقين ولا يجدون مكانا آمنا يلجؤون إليه.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر