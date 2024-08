الأونروا تؤكد تقلص “المنطقة الإنسانية” بغزة إلى 11%.. ومستشفى العودة مهدد بالإغلاق (فيديو)

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تقليص إسرائيل “المنطقة الإنسانية” المزعومة إلى 11% فقط من قطاع غزة؛ مما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين.

وأشارت الوكالة الأممية في تصريح عبر صفحتها على منصة إكس، إلى نزوح آلاف العائلات في غزة مع إصدار سلطات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة.

وفي هذا الشأن، قالت مسؤولة الاتصالات بالأونروا لويز ووتردج، في منشور عبر إكس، إن أوامر الإخلاء الجديدة تستهدف آلاف الأسر الفلسطينية المتضررة وسط وجنوب قطاع غزة.

Thousands of families continue to be displaced in #Gaza as Israeli authorities issue new evacuation orders. The so-called “humanitarian zone” has shrunk to just 11% of the #GazaStrip, causing chaos and fear among the displaced.

They have nowhere safe to go. #CeasefireNow pic.twitter.com/0VC7QhOuqe

— UNRWA (@UNRWA) August 17, 2024