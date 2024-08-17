اللحظات الأولى لاستهداف جيش الاحتلال أحد قادة حزب الله بمسيَّرة إسرائيلية (فيديو)

أفاد حزب الله، اليوم السبت، باستشهاد أحد مقاتليه في جنوبي لبنان بعد أن أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق بأنه قتل أحد قادة قوة الرضوان.

ونعى حزب الله في بيان “حسين إبراهيم كساب (ملاك) مواليد عام 1989 من بلدة طيردبا وسكان بلدة برج الشمالي في جنوبي لبنان، الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس”، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال أنه قتل قائد قوة في وحدة الرضوان التابعة لـ”حزب الله” يُدعى حسين كساب، عبر هجوم بطائرة مسيَّرة بمدينة صور جنوبي لبنان.

وفي بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، قال جيش الاحتلال إنه تم القضاء على قائد قوة في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، في غارة بطائرة مسيَّرة في صور.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت في بيان باستشهاد شخص على دراجة نارية بغارة إسرائيلية في مدينة صور، من دون مزيد من التفاصيل بشأن هويته.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء حزب الله في المواجهات مع جيش الاحتلال على الحدود الجنوبية للبنان إلى 413 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق رصد لبيانات الحزب.

إصابة جنديين إسرائيليين أحدهما جروحه خطرة بالجليل الأعلى

وكان جيش الاحتلال قد أعلن إصابة جنديين أحدهما جروحه خطرة، جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على منطقة مسغاف عام بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وأشار بيان نشره الجيش على حسابه الرسمي بمنصة إكس إلى إطلاق 55 قذيفة صاروخية أخرى من لبنان، سقط بعضها في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى، دون وقوع إصابات.

وأضاف “نتيجة سقوط الصواريخ اندلعت بعض الحرائق في المنطقة، وتعمل قوات الإطفاء على إخمادها”.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت “تعمل طواقم الإطفاء على إخماد أكثر من 10 حرائق اندلعت بعد إطلاق الصواريخ في الجليل الأعلى، وتبذل جهودها للسيطرة على الحرائق التي اندلعت قرب مشمار هيردين وأيلييت هاشحار ومحانايم”.

وأشارت الصحيفة إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من مدينة صفد ومحيطها جراء سقوط الصواريخ.

وصباح السبت، تحدثت صحيفة يسرائيل هيوم عن حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية بعد الهجوم الإسرائيلي الكبير على النبطية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي طلبت من سكان الجليل الأعلى، بما في ذلك في بلدات لم يتم إخلاؤها، البقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق المحمية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 10 أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي لبنان فجر السبت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) بأن جميع الشهداء مواطنون سوريون، بينهم طفلان.