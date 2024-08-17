بصواريخ جديدة.. القسام تقصف تجمعات جيش الاحتلال في خان يونس (فيديو)

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“- أن مقاتليها استهدفوا، اليوم السبت، تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وعبر حسابها على منصة تلغرام، بثت (القسام) مشاهد لما قالت إنها “استهداف تحشدات العدو شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وأظهرت المشاهد مقاتلي القسام وهم يقومون بتجهيز صواريخ (تم تصنيعها حديثا) ومن ثم نقلها وتذخير منصات الإطلاق بها.

كما أظهرت المشاهد أحد مقاتلي القسام وهو يقوم بإعداد مكان لتجهيز منصة إطلاق أخرى لأحد الصواريخ، وفي الخلفية صوت أحد المقاتلين وهو يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، قائلا “نحن نعمل في العراء يا نتنياهو، ولا نخشى مسيَّراتك (الطائرات من دون طيار)”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في مدينة غزة شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور عبر تلغرام “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين لقوات العدو والاشتباك مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة”.

وأضافت “رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء”.

وبعدها، أفادت تقارير إسرائيلية بحدث “أمني صعب” للجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم، مشيرة إلى سقوط 11 جنديا بين قتيل وجريح.