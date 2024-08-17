“بعد 40 ألف شهيد متى يكون هذا كافيا؟”.. صحفي يباغت مسؤولا بالخارجية الأمريكية (شاهد)

وجه الصحفي الفلسطيني سعيد عريقات سؤالًا إلى نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي للوزارة، عن تطور موقف إدارته من الحرب على غزة، خاصة بعد أن تجاوز العدد المعلن لشهدائها 40 ألفًا.

وقال عريقات “النسبة الآن يموت 10 فلسطينيين مقابل كل إسرائيلي، متى سوف يكون كافيًا؟”.

StateSpox on Gaza death toll surpassing 40,000.@SMArikat: We have killing every single day…when will enough be enough? Patel: Said, what we are exactly focusing on is trying to have a resolution You can’t say you want a resolution while you provide the weapons killing them. pic.twitter.com/zgvZgSNwMm — Assal Rad (@AssalRad) August 15, 2024

وأضاف “لأنني أعلم أنك تقول شيئًا آخر، لا نريد أن نرى ذلك، لكن حقيقة الأمر هي أنك تقول هذا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونحن نُقتل كل يوم، لا تمر 24 ساعة دون مقتل ما لا يقل عن 36 أو 40 أو 50 فلسطينيًّا معظمهم من الأطفال”، مردفًا “متى سيكون هذا كافيًا؟”.

وفي إجابته عن السؤال، قال فيدانت باتيل “إن ما نركّز عليه بالضبط هو محاولة التوصّل إلى حل يسمح بوقف القتال، وقبل لحظة قلت إن أفضل شيء يمكن للأطراف القيام به لتقليل الآثار على الجميع، بما في ذلك المدنيون الفلسطينيون، هو قبول اتفاق وقف إطلاق النار ووضع اللمسات النهائية عليه، هو اتفاق يتم التوصل إليه”.