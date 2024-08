“بعد 40 ألف شهيد متى يكون هذا كافيا؟”.. صحفي يباغت مسؤولا بالخارجية الأمريكية (شاهد)

وجه الصحفي الفلسطيني سعيد عريقات سؤالًا إلى نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي للوزارة، عن تطور موقف إدارته من الحرب على غزة، خاصة بعد أن تجاوز العدد المعلن لشهدائها 40 ألفًا.

وقال عريقات “النسبة الآن يموت 10 فلسطينيين مقابل كل إسرائيلي، متى سوف يكون كافيًا؟”.

StateSpox on Gaza death toll surpassing 40,000.@SMArikat: We have killing every single day…when will enough be enough?

Patel: Said, what we are exactly focusing on is trying to have a resolution

You can’t say you want a resolution while you provide the weapons killing them. pic.twitter.com/zgvZgSNwMm

— Assal Rad (@AssalRad) August 15, 2024