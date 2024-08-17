حزب الله يقصف مستوطنة إسرائيلية لأول مرة بصواريخ الكاتيوشا وإصابة جنديين (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، قصفه بصواريخ الكاتيوشا مستوطنة أييليت هشاحر بشمال إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء المواجهات الحدودية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لأول مرة بصواريخ الكاتيوشا

وقال في بيان عبر قناته على تليغرام، إن الحزب أدخل على جدول نيرانه مستوطنة أييليت هشاحر، وقصفها لأول مرة بصواريخ الكاتيوشا.

وأضاف أن ذلك جاء ردًّا “على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الكفور، ‌‏التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية”.

بمحلّقتين انقضاضيتين

وفي بيان آخر قال الحزب إنه استهدف قبل ظهر اليوم تموضعا لجنود العدو ‏في موقع المرج بمحلقتين انقضاضيتين، فأصابهم بشكل مباشر وأوقع فيهم عددا من القتلى ‏والجرحى.‏

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على وادي الكفور بمنطقة النبطية جنوبي البلاد إلى 10 قتلى، بينهم امرأة وطفلاها، و5 مصابين.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن جميع المصابين من الجالية السورية. وقد سقط الضحايا عندما دمرت المقاتلات الحربية معملا للأحجار الإسمنتية في المنطقة الصناعية بمحلة تول الكفور بجنوب لبنان.

سلطات الاحتلال تخلي منازل في مستوطنة "اييليت هشاحر" بسبب عدم القدرة على السيطرة على الحرائق المندلعة، جراء سقوط صواريخ من جنوب لبنان. pic.twitter.com/zY2fIwU63o — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 17, 2024

عشرات الصواريخ وإصابة جنديين إسرائيليين

من جانبها قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عشرات الصواريخ أُطلقت من جنوب لبنان اتجاه منطقة صفد ومحيطها في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وتحدثت صحيفة يسرائيل هيوم عن إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان اتجاه صفد التي تعد عاصمة الجليل الأعلى. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أحد الصواريخ أصاب بشكل مباشر مبنى في المنطقة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي “بعد التحذيرات التي تم تفعيلها قبل قليل في الجليل، تم رصد حوالي 55 صاروخا اجتازت الأراضي اللبنانية، وسقط بعضها في مناطق مفتوحة، ولم تقع إصابات خطيرة”.

وأضاف “إصابة جنديين أحدهما بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان بمنطقة مسغاف عام بالجليل الأعلى بشمال إسرائيل، وتم إجلاء المقاتليْن لتلقي العلاج في أحد المستشفيات”.

إعلام إسرائيلي: أصيب مقاتل من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح خطيرة ومقاتل آخر بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة بدون طيار تابعة للحز. ب ضربت منطقة مشغاف في الجليل هذا الصباح pic.twitter.com/PPYZo093LL — ALI HASSAN (@AliHsn50367245) August 17, 2024

وتشهد مناطق جنوب لبنان، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدا في الغارات الإسرائيلية على المنطقة، حيث تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل أسفر عن مئات من القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.