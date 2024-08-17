رسالة إلى نتنياهو.. نازح من دير البلح يتحدى بطش الاحتلال (فيديو)

بث ناشطون فلسطينيون على إنستغرام، أمس الجمعة، مقطع فيديو لنازح من دير البلح وسط قطاع غزة وهو يوجه رسالة صمود إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر الشاب في الفيديو وهو يرفع شارة النصر قائلًا “غصبا عنك يا نتنياهو صامدين”، وذلك عندما كان ينزح على عربة يجرها حمار.

ودائمًا ما يرسل الفلسطينيون رسائل تؤكد صمودهم في وجه آلة القتل المستمرة منذ بدء الاحتلال هجومه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتارة تكون رسالة الصمود مباشرة برسائل شفوية من سكان غزة موجهة إلى الاحتلال، يؤكدون فيها صمودهم وتأييدهم للمقاومة رغم قساوة الظروف، وتارة أخرى تكون عبر رفض النزوح من مكان إلى آخر، وثالثة بابتكار وسائل جديدة للتكيّف مع الواقع الجديد.