روسيا تتهم أوكرانيا بقصف استهدف منطقة قريبة من محطة نووية

قالت وكالة الأنباء “تاس” الروسية إن طائرة مسيَّرة أوكرانية أسقطت عبوة ناسفة على طريق قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية مما عرَّض موظفيها للخطر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رومان أوستينوف، القائم بأعمال الممثل الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، قوله إن موسكو ترغب في بحث الهجوم على محطة زابوريجيا مع قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسيطرت روسيا على محطة الطاقة النووية الأكبر في أوروبا بعد وقت قصير من بدء حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتوقّف عمل محطة زابوريجيا وسط تبادل موسكو وكييف المتكرر للاتهامات بتنفيذ محاولات تخريب تستهدف أنشطتها وتعريض سلامة المحطة النووية للخطر.

قصف جسر في كورسك

من جهته، قال سلاح الجو الأوكراني أنه دمر جسرا بريا له أهمية استراتيجية في روسيا، اليوم السبت، وسط هجومها في منطقة كورسك.

وبدأت أوكرانيا توغلا في منطقة كورسك غرب روسيا في 6 من أغسطس/آب الجاري، وتقول إنها سيطرت على 82 منطقة سكنية في المنطقة منذ ذلك الحين، لكن محطة كورسك للطاقة النووية لا تزال تحت سيطرة روسيا.

ونشر قائد سلاح الجو الأوكراني، ميكولا أوليشوك، مقطع فيديو على تليغرام، يُظهر قصف جسر، في حين يقول خبراء إنه من المرجَّح أن يكون حقيقيا.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق أن الجسر قد دُمر، حيث تعرَّض لقصف من قوات أوكرانية لأيام عدة خلال التوغل الأوكراني.

“استخدمت صواريخ غربية”

بدورها، اتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا باستخدام صواريخ غربية من المرجَّح أنها أمريكية الصنع من طراز هيمارس لتدمير جسر فوق نهر سيم في منطقة كورسك، مما أسفر عن “مقتل متطوعين كانوا يحاولون إجلاء مدنيين”.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قوات الجيش صدت هجمات أوكرانية في منطقة كورسك، إلا أنها لم تتحدث عن استعادة أي أراض.

وذكرت أن القوات الأوكرانية فشلت في محاولة للتقدم نحو قريتي كاوتشوك وأليكسييفسكي اللتين تقعان تقريبا في منتصف المسافة بين الحدود الأوكرانية ومحطة كورسك للطاقة النووية.

“تخطط لمهاجمة محطة كورسك النووية”

واتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بالتخطيط لمهاجمة محطة كورسك النووية، وتحميل موسكو المسؤولية عن هذا “الاستفزاز”، حسب إنترفاكس.

وقالت الوزارة إن روسيا سترد ردا قاسيا في حال وقوع مثل هذا الهجوم الذي حذّرت من أنه سيؤدي إلى تلوث منطقة شاسعة حول المحطة.