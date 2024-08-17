عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يحاول إفشال صفقة التبادل ونحذره من ذلك (فيديو)

جددت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة اتهامها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة إفشال صفقة التبادل عبر وضع شروط جديدة.

وقالت العائلات في بيان، مساء السبت، إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هي الفرصة الأخيرة لإعادة الأسرى على قيد الحياة.

وذكرت أن الشروط الجديدة التي وضعها نتنياهو هي التي تعيق التوصل إلى صفقة للتبادل، مضيفة أن التاريخ سيتذكره بأنه المتسبب في قتل الأسرى.

وأشار البيان إلى أن أغلبية الإسرائيليين والمنظومة الأمنية والولايات المتحدة يؤيدون التوصل إلى الصفقة ولا يوقفها سوى “أقلية متطرفة”.

وتابعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في البيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن الطريق ممهد للتوصل إلى صفقة للتبادل و”حذر إيران ووكلاءها من فعل أي شيء” قد يهدد ذلك، مؤكدين أنهم يوجهون التحذير نفسه إلى نتنياهو.

وقال البيان إن إسرائيل على مفترق طرق، فإما التوصل إلى صفقة أو التوجه نحو حرب إقليمية لا يعلم أحد تداعياتها.