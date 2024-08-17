“قاعدين للموت”.. سكان في المواصي يتحدون أوامر الإخلاء الإسرائيلية (فيديو)

يطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال منشورات يلقيها من طائراته، بشكل مستمر سكان منطقة المواصي شمالي خان يونس، في جنوب قطاع غزة بالإخلاء الفوري والنزوح إلى أماكن أخرى.

ولكن هذه المرة، الخميس، أبى نازحون من المنطقة تنفيذ الإخلاء، وإعادة الكرّة كما فعلوا سابقًا لأكثر من 5 مرات، إذ قال النازح من شمالي القطاع، محمد مرعي “من كثر ما نزحنا ما ظل معنا ولا شيكل، حتى اللي معاه خيمة ذابت خيمته، وين نروح؟ يا بنموت يا بنعيش، حلونا من هالمأزق يا الدول العربية، إسرائيل قاعدة تتلعب بالعالم”.

وأشار مرعي للجزيرة مباشر، إلى أنه حتى لو فكّر النازحون في الانتقال إلى منطقة أخرى، فإن تكاليف المواصلات ستكون عبئًا لا يستطيعون تحمله “اليوم أقل سيارة بدك تنقل فيها بيطلب 1000 شيكل، من وين يجيبوهم الناس؟ يسرقوا؟”.

“وين بدنا نروح؟”

وهذا ما أكده النازح يوسف أبو سلطان، حيث قال بحرقة كبيرة “وين بدنا نروح؟ فش مكان نروح فيه يا عالم، ولو في مكان، مفيش حق مواصلات، أقسم بالله، ما بحكي عن حالي بحكي عن الكل، في ناس ما معها تاكل وعايشين على التكية، حلونا يا عالم، هاي سادس مرة ننزح، ما معنا مصاري نحمل أغراضنا”.

وشاطرتهما الرأي النازحة يسرى الأسطل، إذ أصرت على أنها لن ترحل عن المنطقة، لأنه لا يوجد مكان آمن في القطاع على حد قولها، ولا تتوفر لديهم الإمكانيات الكافية للانتقال إلى مكان آخر: “وين نروح وين نخلي؟ يعملوا النا حل عشان نقعد في مكان فيه استقرار وأمان للشعب، ما ظلش إلنا حياة، إحنا والموت سواء”.

وببراءة الطفولة التي أثقلتها أهوال الحرب، قال النازح قصي فياض، والدموع تملأ عينيه “أنا قاعد للموت، وين بدنا نروح نخلي، بكفي يا ناس والله تعبنا، نفسنا نلبس زي الناس، الواحد فقد أمه وكل أهله، قالوا إخلاء وأقسم بالله الواحد معوش مصاري يخلي، وقفوا الحرب تعبنا، حسبي الله على الظالم”.