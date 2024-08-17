“دفنتُ 19 ألف شهيد”.. مشرف مقبرة دير البلح يروي قصصا صادمة من جنائز الغزيين (فيديو)

روى مشرف مقبرة دير البلح في غزة، سعدي حسن بركة، تفاصيل مؤلمة عن دفنه آلاف الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال بركة إنه كان يدفن قبل الحرب نحو جثمانين في الأسبوع الواحد، أما الآن فيدفن نحو 250 جثمانًا أسبوعيًّا، مضيفًا “دفنت حتى الآن نحو 19 ألف شهيد”.

وتحدّث سعدي عن دفنه 47 امرأة من عائلة واحدة، بينهن 16 امرأة حاملا.

قبور فوق قبور

وأشار إلى الكوابيس التي تراوده وتمنعه من النوم بسبب مشاهد أجساد مقطّعة لأطفال ونساء، قائلًا “أعود من المقبرة ولا أستطيع النوم بسبب مشاهد الأطفال والنساء المقطّعة. المقبرة ممتلئة، فنحن نضع قبورًا فوق قبور، وبدأنا نصنع طوابق للشهداء”.

وأشار سعدي إلى التغيرات الجذرية التي طرأت على مراسم الجنازة، حيث كان يأتي مع الجثمان مئات الأشخاص قبل الحرب، أما الآن فيمكن أن يأتي 200 جثمان ولا يأتي معهم سوى 20 شخصًا فقط. وأكد أن إسرائيل تريد “القضاء على الشعب الفلسطيني بأكمله”.

وتجاوزت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، 40 ألف شهيد، وما يزيد على 92 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.