مبادرة لتخفيف معاناة السودانيين مع نقص الغذاء على وقع الحرب (فيديو)

يعيش سكان الخرطوم في السودان أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، في ظل انقطاع الكهرباء والمياه وشبكات الاتصال لأشهر عدة، وسط تحذيرات أطلقتها المنظمات والوكالات الإنسانية الدولية من انزلاق السودان إلى أزمة غذاء حادة يصل توصيفها أحيانًا إلى مجاعة.

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة المواطنين واحتياجاتهم بمقر مبادرة “بسمة وصل” الخيرية بالجريف غرب شرقي العاصمة الخرطوم.

وشكرت المعلمة ندى الطيب، التي تمر على 7 تكايا يوميًا للحصول على ما يسد جوع عائلتها، مسؤولي ومتطوعي التكايا لأنهم “عملوا كل ما باستطاعتهم”.

فيما ألقت باللوم على المسؤولين الحكوميين، قائلة إنهم لا يشعرون بهم وبمعاناتهم، مطالبة بفتح الطرق، لأن منطقة الجريف غرب أصبحت “كارثية”.

وأفادت مؤسسة مبادرة بسمة وصل الخيرية، أميمة إبراهيم، بأنهم يعملون ليومين في الأسبوع، موفرين الطعام اليومي لما بين 400 – 500 فرد.

ولكنها أكدت استمرار الأزمة وامتدادها لأمور أخرى، إذ قالت “زادت معاناة تحصيل المياه بعد ارتفاع منسوب البحر”.

وعبّر المتطوع، محمد عبد الله، عن رغبته في أن تتم محادثات جنيف وأن يتفق طرفا الحرب على إنهائها، مُضيفًا “الناس تعاني، وهذه التكايا لا تسد حاجة الناس، ومنذ بدء الحرب ونحن لا نعمل شيء سوا إيجاد أساسيات الحياة”.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا خلّفت نحو 18 ألفًا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.