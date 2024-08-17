محور نتساريم.. المقاومة تضرب مقر قيادة لجيش الاحتلال بالهاون الثقيل وصواريخ 107 (شاهد)

بثت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، مشاهد جديدة من تصديها وقصفها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى، التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مشاهد قالت إنها لقصف مقر القيادة والسيطرة التابع لجيش الاحتلال في محور نتساريم بصاروخين من نوع 107 وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، “دك” مقر قيادة جيش الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ 107. وأشارت إلى أنها نفذت العملية بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين.

ومحور نتساريم أو مفرق الشهداء، هو ممر يفصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، وهو منطقة زراعية شبه خالية من السكان، ويبلغ طوله نحو 7 كيلومترات، ويمتد من منطقة “غلاف غزة” شرقا وصولا إلى البحر المتوسط غربا.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إبقاء قوات الاحتلال على هذا المحور حتى بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار، وهو ما ترفضه المقاومة بشكل قاطع.