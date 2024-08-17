مكتب نتنياهو: فريق المفاوضات عبّر عن تفاؤل حذر بخصوص التوصل إلى صفقة تبادل

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن فريق المفاوضات عبّر عن تفاؤل حذر بخصوص التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وأضاف المكتب في بيان، مساء السبت، أن فريق المفاوضات أطلع نتنياهو على مستجدات مفاوضات الدوحة، وأعرب عن تفاؤل حذر بخصوص التوصل إلى صفقة على أساس المقترح الأمريكي الجديد المعتمد على المقترح الذي تم تقديمه في شهر مايو/أيار الماضي، والذي يتضمن بنودا مقبولة لإسرائيل.

بدورها، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصدر مسؤول أن نتنياهو يصر على أن تكون لإسرائيل القدرة على العودة لقتال حركة حماس بعد اكتمال الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن المصدر قال إن نتنياهو يطالب بالحصول على موافقة أمريكية خطية على هذا الأمر.

وفي وقت سابق السبت، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة الحكومة بالتوصل إلى صفقة مع المقاومة الفلسطينية لتبادل الأسرى ضمن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.

وجددت العائلات اتهامها لنتنياهو بمحاولة إفشال صفقة التبادل عبر وضع شروط جديدة، مضيفة أن التاريخ سيتذكره بأنه المتسبب في قتل الأسرى.

وقال بيان مشترك صادر من مصر وقطر والولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، إن واشنطن قدّمت اقتراحًا لوقف إطلاق النار في غزة “يقلص الفجوات بين الطرفين، ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 من مايو 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735”.