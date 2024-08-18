اللحظات الأولى لمقتل شخص في انفجار شاحنة وسط تل أبيب (فيديو)

قالت السلطات الإسرائيلية إن شخصًا لقي حتفه وأصيب آخر في انفجار شاحنة وسط تل أبيب، مضيفة أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” يجري تحقيقات في دوافع الانفجار.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة قولها إن القتيل بانفجار السيارة في تل أبيب كان يحمل عبوة ناسفة على جسده، والتحقيقات جارية لتحديد هويته وأسباب الحادث.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن خلفية الانفجار الذي وقع في تل أبيب وأدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، قد تكون قومية، حيث دخل “الشاباك” على خط التحقيق.

يأتي ذلك رغم أن وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث الرسمية، قالت في وقت سابق إن خلفية الانفجار جنائية.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان عن الحادث “انفجرت عبوة ناسفة بسيارة ونتيجة للانفجار، قُتل شخص واحد لم تُعرف هويته بعد، وأُصيب شخص آخر بجروح متوسطة”.

وأضافت “قوات من منطقة تل أبيب وصلت إلى موقع الحادث، وقائد منطقة أيلون يقوم بإجراء تقييم للوضع في الموقع”.

אירוע פיצוץ הרכב בתל אביב – סמוך לשעה 20:00 התפוצץ מטען חבלה ברחוב הלח"י. כתוצאה מהפיצוץ נהרג אדם אחד שזהותו טרם ידועה ואדם נוסף נפצע באורח בינוני. כוחות של מחוז תל אביב הגיעו במהירות לזירה, ובשעה זו מפקד המחוז ומפקד מרחב איילון מקיימים הערכת מצב בזירה, כלל כיווני החקירה נבדקים. pic.twitter.com/MyIL9oEnrn — משטרת ישראל (@IL_police) August 18, 2024

وقالت القناة 12 الإسرائيلية “المشتبه به في انفجار تل أبيب تم تصويره وهو يحمل حقيبة ظهر ويرتدي ملابس طويلة قبل الانفجار بلحظات، الشكوك حول أن يكون العمل متعمدًا تتزايد”.

بينما نقلت إذاعة الجيش عن قائد منطقة تل أبيب قوله إن “الشخص الذي قُتل لم يكن مدنيًا بريئًا، بل كان يحمل المتفجرات، ونحن نحاول التعرف على الجثة”.

ونقل مراسل القناة 14 عن مصدر أمني قوله إنه “تم العثور على حزام ناسف حول جثة القتيل في انفجار الشاحنة بتل أبيب”.

وأضاف مراسل القناة: “هناك تفاصيل مقلقة بشأن موقع الانفجار. الحديث يدور عن شخص مشتبه به حمل حقيبة تحتوي على متفجرات، ونتيجة لفشل تقني انفجرت بالقرب من شاحنة. ولا يمكن تحديد هويته”.