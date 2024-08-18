النرويج تغلق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في رام الله وكاتس يتوعد معارضي إسرائيل

أغلقت النرويج مكتبها التمثيلي في مناطق السلطة الفلسطينية الواقع في بلدة الرام بالضفة الغربية المحتلة، في أعقاب قرار إسرائيل سحب اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين العاملين هناك، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الأحد.

من ناحيته، تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل كاتس) باتخاذ إجراءات ضد من وصفهم بأنهم يعارضون إسرائيل، بعد أن أغلقت النرويج مكتبها الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية.

وكتب كاتس على منصة إكس أنه فعل ذلك “بسبب اعتراف النرويج بدولة حماس الفلسطينية، بعد مذبحة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ودعمها لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين بارزين“.

נורבגיה הודיעה אתמול על סגירת משרדה ברשות הפלסטינית בעקבות החלטתי לשלול את מעמדם הדיפלומטי של שמונה מעובדיה הפועלים מול הרש"פ, בשל הכרת נורבגיה במדינה פלסטינית-חמאסית אחרי טבח ה-7 באוקטובר ותמיכתה בהוצאת צווי מאסר נגד רה"מ בנימין נתניהו ובכירים ישראלים. מי שפועל נגדנו אנחנו נפעל… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 18, 2024

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في الثامن من أغسطس/آب الجاري، أنها سحبت الصفة الدبلوماسية من ثمانية من ممثلي البعثة النرويجية.

وقالت وزارة الخارجية في القدس المحتلة إن كاتس أبلغ النرويج أنه سوف يلغي الوضع الدبلوماسي للممثلين النرويجيين الموجودين في إسرائيل الذين كانوا مسؤولين عن الأراضي الفلسطينية.

“عمل متطرف”

من جهته، وصف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي خطوة إسرائيل بأنها “عمل متطرف”، ووفقًا لبيان الخارجية النرويجية، قال إيدي “النرويج صديقة إسرائيل وستكون كذلك دومًا”.

بينما كانت الحكومة النرويجية قد أوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه “نتيجة لقرار حكومة نتنياهو بعدم تسهيل تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد الآن، يجب إغلاق مكتبنا التمثيلي في رام الله بفلسطين بدءًا من اليوم”.

وكان وزير الخارجية النرويجي قد قال في وقت سابق إن تل أبيب “لا تدعم فكرة حل الدولتين”، مطالبًا العالم بأن يؤكد أن لا بديل غيره.

تأتي الخطوات بعد أن قررت ثلاث دول أوروبية هي النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مايو/أيار الماضي.