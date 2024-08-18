سياسة|فلسطين

النرويج تغلق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في رام الله وكاتس يتوعد معارضي إسرائيل

وسط خلافات

مظاهرة تضامنية مع غزة وفلسطين في النرويج (رويترز)
18/8/2024-|آخر تحديث: 18/8/202404:49 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أغلقت النرويج مكتبها التمثيلي في مناطق السلطة الفلسطينية الواقع في بلدة الرام بالضفة الغربية المحتلة، في أعقاب قرار إسرائيل سحب اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين العاملين هناك، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الأحد.

من ناحيته، تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل كاتس) باتخاذ إجراءات ضد من وصفهم بأنهم يعارضون إسرائيل، بعد أن أغلقت النرويج مكتبها الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية.

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وكتب كاتس على منصة إكس أنه فعل ذلك “بسبب اعتراف النرويج بدولة حماس الفلسطينية، بعد مذبحة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ودعمها لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين بارزين“.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في الثامن من أغسطس/آب الجاري، أنها سحبت الصفة الدبلوماسية من ثمانية من ممثلي البعثة النرويجية.

وقالت وزارة الخارجية في القدس المحتلة إن كاتس أبلغ النرويج أنه سوف يلغي الوضع الدبلوماسي للممثلين النرويجيين الموجودين في إسرائيل الذين كانوا مسؤولين عن الأراضي الفلسطينية.

وزير الخارجية النرويجي أكد أنه سيتم اعتقال نتنياهو في النرويج لو زارها في حال صدور الأمر باعتقاله من الجنائية الدولية
وزير خارجية النرويج أكد أنه سيتم اعتقال نتنياهو لو زار بلاده في حال صدور الأمر باعتقاله من الجنائية الدولية (رويترز)

“عمل متطرف”

من جهته، وصف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي خطوة إسرائيل بأنها “عمل متطرف”، ووفقًا لبيان الخارجية النرويجية، قال إيدي “النرويج صديقة إسرائيل وستكون كذلك دومًا”.

بينما كانت الحكومة النرويجية قد أوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه “نتيجة لقرار حكومة نتنياهو بعدم تسهيل تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد الآن، يجب إغلاق مكتبنا التمثيلي في رام الله بفلسطين بدءًا من اليوم”.

وكان وزير الخارجية النرويجي قد قال في وقت سابق إن تل أبيب “لا تدعم فكرة حل الدولتين”، مطالبًا العالم بأن يؤكد أن لا بديل غيره.

تأتي الخطوات بعد أن قررت ثلاث دول أوروبية هي النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مايو/أيار الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات