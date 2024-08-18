بسبب “عملية اختطاف”.. مصرف ليبيا المركزي يعلق كل أعماله

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، بيانا ندد فيه بحادثة اختطاف مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف من قِبل جهة مجهولة من أمام بيته صباح اليوم، وتهديد بعض المسؤولين الآخرين بالبنك بالاختطاف.

وأكد المصرف “رفضه لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون والتي تهدد سلامة موظفيه واستمرار عمل القطاع المصرفي”، حسب البيان.

وأعلن المصرف إيقاف كل أعمال المصرف وإدارته ومنظوماته، مؤكدا أنه لن يتم استئناف أعمال المصرف إلا بعد الإفراج عن مسلم وعودته إلى العمل.

وطالب المصرف في بيانه بوقف هذه الممارسات وتدخّل الأجهزة ذات العلاقة.

التهديدات المتزايدة التي تطال أمن وسلامة المصرف المركزي وموظفيه وأنظمته ، وضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي واستمرار قيامه بدوره الهام في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة اهم ما تم مناقشته خلال مكالمة هاتفية اجراها السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع… pic.twitter.com/ZjF3mkBC7j — Central Bank of Libya (CBL) (@CentralBankOfLy) August 13, 2024

أزمة سياسية

وتشهد ليبيا أزمة سياسية منذ مارس/آذار 2022، حيث توجد حكومتان إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي، وهي حكومة الوحدة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غربي البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب، وهي حكومة أسامة حماد ومقرها في مدينة بنغازي وتدير شرقي البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

وعمَّق وجود الحكومتين أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات، وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.