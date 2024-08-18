رئيس كولومبيا يستهدف إسرائيل بإجراء جديد

وقّع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مرسومًا يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل، في أحدث خطوة من جانب بوغوتا ضمن مواقفها المتواصلة احتجاجًا على الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وأعاد رئيس كولومبيا نشر خبر لإحدى محطات الإذاعة المحلية تضمن صورة للمرسوم، الذي يعود تاريخه إلى 14 أغسطس/آب الجاري.

وذكرت المحطة أنه سيتم العمل بموجب المرسوم بعد 5 أيام من نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى توقيع وزراء الخارجية والمالية والتجارة والتعدين على المرسوم.

وعلّق الرئيس غوستافو بيترو على الخبر قائلًا: “بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين”.

وأعلن بيترو، في يونيو/حزيران الماضي، أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل إلى أن توقف “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتعد كولومبيا أكبر مورّد للفحم إلى إسرائيل، التي تحصل على أكثر من نصف وارداتها من الفحم من بوغوتا، وقدّرت قيمة صادرات كولومبيا من الفحم إلى إسرائيل خلال العام الجاري بنحو 450 مليون دولار.

ووفقًا للمجلة الأمريكية للنقل، تعتمد إسرائيل على الفحم في توليد 20% من الطاقة الكهربائية.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الكولومبي قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل، قائلًا إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين، كما أوقف شراء بلاده للأسلحة الإسرائيلية الصنع. في حين قال نتنياهو إن الرئيس الكولومبي “مُعادٍ للسامية وداعم لـ(حركة) حماس“.