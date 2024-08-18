عملية محور نتساريم وجديد المفاوضات.. أبرز ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية تطوارات الحرب على قطاع غزة واعتداءات المستوطنين على قرى فلسطينية في الضفة الغربية.

كما ناقشت جدال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بالإضافة إلى العلاقات الدولية الإسرائيلية وجهود مفاوضات الدوحة.

الجزيرة مباشر تستعرض أبرز ما جاء في الإعلام الإسرائيلي يوم السبت 17 من أغسطس/آب:

تفاصيل المقترح الأمريكي لصفقة التبادل

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة تفاصيل المقترح الأمريكي لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي حدد عدد أسماء المختطفين الذين سيُطلَق سراحهم في المرحلة الأولى. يشير المقترح إلى أن إطلاق سراح النساء والمجندات سيكون أولوية، وبالأخص الأسرى الأحياء.

يتضمن المقترح الأمريكي وجود قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلَق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي. وتضم القائمة أيضًا أسماء 47 أسيرا ممن أُطلق سراحهم في صفقة شاليط وأعيد اعتقالهم في السنوات الأخيرة.

وأوضح المقترح الأمريكي أيضًا تفاصيل تحركات الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الـ42 يومًا من أيام الهدنة.

الضغط على حماس

أعرب مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن أمله أن تؤدي الضغوط من الولايات المتحدة والوسطاء إلى دفع حركة حماس للتراجع عن رفض المقترح الأمريكي.

وقال في بيان تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية إن فريق المفاوضات في الدوحة أطلع نتنياهو على آخر المستجدات، وعبّر عن تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى صفقة اعتمادًا على المقترح الأمريكي الجديد.

تعقيدات محور نتساريم

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين في فريق التفاوض أن عدم إظهار مرونة في قضية محور فيلادلفيا ومعبر نتساريم سيعقّد التوصل إلى صفقة.

عبوة ناسفة في محور نتساريم

أكد المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية أن حركة حماس نجحت في زرع عبوة ناسفة في محور نتساريم، مما أدى إلى مقتل الرائد يوتام بيليد.

من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القافلة التي ضمت الضابط القتيل، قد استُهدفت بعبوة ناسفة موضوعة في طريقهم، ثم بنيران من ثلاثة مسلحين خرجوا من مبنى ولا يزال البحث عنهم جاريًا.

التوترات السياسية الداخلية

في رد على طلب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بطرد وزراء اليمين المتطرف، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تصريح هرتسوغ بأنه “طريف”، مشيرًا إلى أنه طالما طلب دعمه وبارك أداءه، بينما يُذل الآن أمام “مجموعة من الفوضويين” الذين يحاولون إدارة الدولة وتفريق الشعب.

وكان هرتسوغ قد صرّح السبت بضرورة إخراج أنصار كهانا من الحكومة، في إشارة إلى تاريخ بن غفير المرتبط بتيار كهانا الذي يُعرف على أنه “إرهابي” في إسرائيل.

العلاقات الدولية الإسرائيلية

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض مرات عدة مقابلة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي يزور إسرائيل، وذلك بسبب سحب بريطانيا تحفظها على صدور قرارات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين.

تعيينات داخلية مثيرة للجدل

أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن لجنة تعيين المناصب الرفيعة أقرت ترشيح إيتمار بن غفير لداني ليفي، المقرب منه، ليكون المفتش العام للشرطة على الرغم من مئات الشكاوى بشأن تعامله العنيف مع المظاهرات ضد الحكومة.

وفي مقابلة مع القناة ذاتها، أعرب وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف عن قلقه من أن تيار بن غفير يريد إقامة دولة شريعة يهودية وطرد الفلسطينيين، منتقدًا تعيين داني ليفي مفتشًا للشرطة.

تحذير إسرائيلي يوم السابع من أكتوبر

كشف تحقيق أجرته القناة 12 الإسرائيلية أن ضابطًا في استخبارات القيادة الجنوبية قد حذر القيادات قبل ساعات من تنفيذ هجوم 7 من أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار الضابط إلى تحركات خطيرة في غزة، واكتشافه أن نظام التعقب الإلكتروني كان معطلًا قبل الهجوم بساعات، مما أثار تساؤلات بشأن جاهزية الجيش الإسرائيلي واستجابته لهذه التهديدات.

أنفاق غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش أعلن العثور على 184 نفقًا في محور فيلادلفيا، بعض منها بُنيت منذ 30 عامًا وتصل إلى الجانب المصري.

اقتحام قرية جيت الفلسطينية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي كان على علم سابق بنية تجمعات المستوطنين اقتحام قرية جيت، ولم يتخذ أي إجراءات لمنع ذلك.

وأشارت تقديرات الجيش إلى أن الفلسطيني الذي استشهد في قرية جيت قد قُتل بنيران أحد المستوطنين، حيث صادر الجيش قطعتين من الأسلحة من وحدة حماية المستوطنات التي أُرسلت إلى المكان.

اقتحام قرى الضفة

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مجموعة من الإسرائيليين حاولت دخول قرية روجيب في منطقة نابلس، وتم احتجاز أحدهم من قِبل قوة عسكرية، لكن الشرطة رفضت اعتقاله.