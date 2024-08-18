قيادي في حماس للجزيرة مباشر: نرفض شروط نتنياهو وهذا ما توافقنا عليه فلسطينيا (فيديو)

أكد الناطق باسم حماس جهاد طه للجزيرة مباشر رفض الحركة للشروط التي أضافها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واتهم طه، خلال مداخلة هاتفية مع (المسائية)، نتنياهو بنسف جهود التوصل إلى اتفاق بشأن القطاع عبر طرح هذه الشروط، قائلا إنها تضر بالشأن الفلسطيني الداخلي.

وشدد طه على رفض حركة حماس وجود قوات للاحتلال في ممر فيلادليفيا أو معبر رفح أو منطقة نتساريم، مؤكدا توافق المستوى الفلسطيني وعلى مستوى فصائل المقاومة على مرتكزات أساسية للمفاوضات، وهي ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل شامل من القطاع، وعودة النازحين دون قيود، وإدخال القوافل الإغاثية وإعادة الإعمار وصولا إلى صفقة لتبادل الأسرى.

ودعا الناطق باسم حماس الإدارة الأمريكية إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي ووضع آليات تنفيذية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه سابقا.

المقاومة في الضفة الغربية

وقال طه إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ردع المقاومة في الضفة الغربية بعد أن تسببت زيادة وتيرة تنفيذ العمليات النوعية بها في إرباكه، مؤكدا فشله في كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وأشار الناطق باسم حماس إلى أن المقاومة في الضفة الغربية تتطور وتتفاعل مع ما يحدث في قطاع غزة، ولن تسمح للاحتلال بتمرير مشروعاته الأمنية والعسكرية رغم ما يرتكبه من مجازر وجرائم ضد الشعب الفلسطيني.