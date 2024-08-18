كمين محكم.. القسام تبث مشاهد للهجوم على قوة إسرائيلية بمحور نتساريم (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاهد لكمين محكم نفذه مقاتلوها على قوات إسرائيلية بمحور “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

وفي بيان لها عبر منصة “تلغرام”، اليوم الأحد، نشرت “القسام” مقطعًا مصورًا تحت عنوان “شاهد.. من الإغارة على قوات العدو المتواجدة في محور نتساريم جنوب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة”.

وأوضحت “القسام” أن 4 من مقاتليها تمكنوا من الدخول لمحور “نتساريم -يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه-” الذي يوجد به العشرات من جنود الاحتلال، والإغارة على قوة من العدو مكونة من “جيبين عسكريين” وتفجير عبوتين مضادتين للأفراد بهما.

وأكدت “القسام” أن مقاتليها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية، وأوقعوهم بين قتل وجريح قبل أن ينسحبوا سالمين من المكان.

وأظهرت المشاهد عملية رصد تحركات آليات جيش الاحتلال وتجهيز العبوات الرعدية وتلفزيونية وزراعتها في الطريق التي ستمر به.

كما أظهرت المشاهد “الموجة الانفجارية” التي لحقت بآليات الاحتلال وآثار الشظايا على الزجاج، ومن ثم توقفها.

وكشفت المشاهد عملية خروج عناصر القسام إلى القوة الإسرائيلية وإطلاق الرصاص عليها، قبل انسحابهم إلى أماكنهم بسلام.

وبعد الانسحاب، قال أحد مقاتلي القسام: “سنعيد الكرة وهذه رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقادم أعظم”.

“القسام” تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين في خان يونس

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام، قتل وإصابة جنود إسرائيليين في محور التوغل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت في بيان نشرته على منصة “تلغرام”، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة برميلية وأخرى صدمية في قوات العدو المترجلة من الآليات غرب منطقة الحاووز، غرب مدينة حمد شمال مدينة خان يونس، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وفي مدينة غزة، قالت القسام في بيان آخر: “تمكنا من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة”.

وحتى الآن، لم يصدر عن جيش الاحتلال تعليق فوري بشأن ما أوردته القسام.