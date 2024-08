مقال بـ”فورين أفيرز”: المستقبل المظلم الذي ينتظر إسرائيل بعد حرب غزة

قدم مقال في مجلة (فورين أفيرز) الأمريكية قراءة مستقبلية للسيناريوهات المتوقعة بالنسبة لإسرائيل، في أعقاب نهاية عدوان جيشها على قطاع غزة.

وأشار المقال إلى ما أسماه “هلاك إسرائيل، والمستقبل المظلم الذي ينتظرها”، بعد الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أن الهجوم الذي شنّته المقاومة الفلسطينية في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضرب إسرائيل في وقت كانت الأخيرة تعيش فيه حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار الداخلي.

وأفاد كاتبا المقال، الأمريكيان اليهوديان إيلان بارون، وإيلاي سالتزمان، بدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحلفائه من “اليمين المتطرف”، نحو مشروع قانون التعديلات القضائية، بهدف الحد بشكل كبير من إشراف المحكمة العليا على الحكومة.

وأثارت التعديلات القضائية التي اقترحها نتنياهو احتجاجات ضخمة في إسرائيل، على نحو كشف عن “مجتمع منقسم بعمق” فيها، كما أوردت المجلة.

“As many progressives within Israel have long acknowledged, the brutality of the military occupation and the imperatives of being an occupying military power have a corrupting effect on all of Israeli society,” write @izbaron and @SaltzmanGIIS. https://t.co/2TXoakYmwl

— Foreign Affairs (@ForeignAffairs) August 17, 2024